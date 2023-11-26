استشهاد مزارع.. مسيرة إسرائيلية تقصف مخيما للاجئين وسط غزة

قالت وسائل إعلام عربية، اليوم الأحد، إن مسيرة إسرائيلية قصفت مخيما للاجئين وسط غزة وقتلت مزارعا.

ومنذ قليل، أفادت وسائل إعلام عربية، بإصابة 7 فلسطينيين برصاص الاحتلال في تل الهوى بمدينة غزة ومحيطالمستشفى الإندونيسي شمال القطاع.

هذا و أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد 7 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين والبيرة ورامالله.

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه اعتقل 9 فلسطينيين وصادر أسلحة وذخائر في جنين بالضفة الغربية.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، قد اقتحمت مدينة جنين من عدة محاور وسط إطلاق الأعيرةالنارية، وحاصرت المستشفى الحكومي ومقر جمعية الهلال الأحمر، ومستشفى ابن سينا، ودمرت وفتشت الأكشاك أمامالمستشفى، ونشرت قناصتها على أسطح بعض البنايات المرتفعة.