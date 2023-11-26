وزير السياحة والآثار: زيادة حركة الطيران ٣٠%

قال وزير السياحة والآثار احمد عيسي، أن استراتيجيات الوزارة ركز على ٣ محاور هامة أبرزها اتساع عدد مقاعد الطيران وتحسين التجربة السياحية و فرص الاستثمار، للوصول إلي ٣٠ مليون سائح بحلول عام ٢٠٢٨ .

أضاف عيسي إلي ان هناك ارتفاع فى حركة الوصول ٣٠ % للطيران ككل و ١٠% للطيران المنتظم حيث أن هناك ١٥٩ شركة طيران تسير رحلاتها إلي مصر وذلك نتيجة لفاعلية برنامج تحفيز الطيران التى تتبناه وزارة السياحة والآثار.

جاء ذلك فى لقاء اليوم مع محرري الملف السياحي بمقر وزارة السياحة والآثار بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور قيادات وزارة السياحة والآثار وجمع من وسائل الإعلام .

يذكر أن استعرض وزير السياحة والآثار الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر التي أطلقتها الوزارة بهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028، موضحا أن المنتج السياحى المصرى غنى ومتنوع وهو ما يستلزم أن يقوم السائح بالتأكد من إعداد برنامج جيد لزيارته لمصر من خلال الشركات السياحية حتى يتسنى له الاستمتاع بكافة المقومات والأنشطة السياحية.