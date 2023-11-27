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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير السياحة والآثار: 25 ألف غرفة فندقية جديدة تدخل الخدمة في 2024

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار

قال وزير السياحة والآثار أحمد عيسي،  أن الأحداث في مصر بعيدة عن غزة وأرض الواقع بالاتصال مع منظمي الرحلات الرئيسين،  سيكون هناك نمو في حركة السياحة إلي المقصد السياحي المصري في 2024.

وتوقع عيسي دخول 25 ألف غرفة جديدة ستضاف إلى الطاقة الفندقية المصرية فى البحر الأحمر وجنوب سيناء والساحل الشمالي خلال 2024، وتشهد معدلات تنفيذ عالية ، وكان هناك 195 فندقا مغلقا انخفض إلى 170 فندقا.

الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة 

جاء ذلك فى لقاء اليوم مع محرري الملف السياحي بمقر وزارة السياحة والآثار بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور قيادات وزارة السياحة والآثار وجمع من وسائل الإعلام .

يذكر أن وزير السياحة والآثار استعرض الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر التي أطلقتها الوزارة بهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028، موضحا أن المنتج السياحى المصرى غنى ومتنوع وهو ما يستلزم أن يقوم السائح بالتأكد من إعداد برنامج جيد لزيارته لمصر من خلال الشركات السياحية حتى يتسنى له الاستمتاع بكافة المقومات والأنشطة السياحية.

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