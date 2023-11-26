بالرسومات.. أطفال مكتبة مصر الجديدة يبعثون رسالة تضامن مع غزة

بعث أطفال مكتبة مصر الجديدة للطفل، رسالة تضامن للشعب الفلسطيني من خلال ورش عمل بالرسم نظمتها المكتبة ، حيث عبر كل طفل عن رأيه بالرسم ورفضه لكل الممارسات الإسرائيلية من منطلق رؤيته الشخصية.



وقال الدكتور نبيل حلمي رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابعة لها المكتبة ، في تصريح له اليوم /الأحد /، إن أطفال مكتبة مصر الجديدة للطفل تضامنوا بالفنون مع أطفال فلسطين ضد الانتهاكات الإسرائيلية التي تمارسها بلا رحمة أو هوادة.



وأوضح أن إحدى الرسومات لوحة تتضمن علم مصر بجوار علم فلسطين، وأسفلها عبارة مصر ..فلسطين إيد واحدة، وصورة أخرى علم فلسطين فوق الرؤوس ،ورسم علم فلسطين ، كما قام الأطفال برسم جدارية يبلغ أبعادها مترين في متر ونصف ، تضم رسومات تعبر عن الوضع الراهن في فلسطين.



وأضاف أنه تم كذلك تنظيم ورشة حكي قدمها شريف محمد رمضان مدرب بالاتحاد العام للكشافة بالتحدث مع الأطفال عن قضية فلسطين ومايحدث هناك لما يتوافق مع عقولهم وقدرتهم على استيعاب مايحدث، كما قام الأطفال بأنشطة فنية عبارة عن رسم لوحات للتضامن ودعم القضية الفلسطينية.