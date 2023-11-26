متتخدعش وتشتري بالغالي.. أحدث موبايل شاومي بسعر زهيد

اطلقت شركة تشاومي هاتف Xiaomi Redmi 13C الاقتصادي في الأسواق العالمية في وقت سابق من هذا الشهر ، لكنه لم يصل إلى الهند بعد التي تعد أكبر أسواق الهواتف الذكية في العالم.

ومن المثير للاهتمام ، وفقًا لـ موقع 91mobiles ، سيختلف الهاتف Redmi 13C قليلاً عن الإصدار العالمي.

وتقول مصادر مطلعة على الأمر إن الإصدار الهندي من Redmi 13C سيتميز بمعالج MediaTek Helio G99 بدلاً من Helio G85، الأول عبارة عن معالج أحدث ويستند إلى عملية تصنيع أحدث وهو ما يزيد من سرعة الهاتف.

بخلاف ذلك ، لن تغير شاومي أي شيء آخر للإصدار الهندي Redmi 13C، حيث لا يزال الهاتف يتميز بشاشة نوع IPS LCD بجودة عرض HD + مقاس 6.74 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتز وتركيبة كاميرا 50 ميجابكسل + 2 ميجابكسل في الخلف ، مما يترك كاميرا سيلفي 8 ميجابكسل في الأمام.

وسعة البطارية لهاتف Redmi 13C تبلغ 5000 مللي أمبير وتدعم الشحن 18 وات.

ولسوء الحظ ، لا تتوفر لدى المصادر معلومات بخصوص خيارات الذاكرة والألوان ، لكننا سنعرف قريبًا تفاصيل كافية عن هذا الاصدار بعد ان تم تحديد موعد الإعلان عنه في الشهر المقبل.