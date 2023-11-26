المركز القومي للترجمة يحتفل بمئوية لطيفة الزيات.. الأربعاء المقبل

ينظم المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي لقاء محبة وتقدير احتفالا بمئوية الأديبة الرائدة لطيفة الزيات وذلك في تمام الخامسة من مساء الاربعاء المقبل الموافق ٢٩ نوفمبر الجاري بقاعة طه حسين بمقر المركز القومي للترجمة .

ويشارك في الندوة كلٍ من، الدكتور عماد أبو غازي، الدكتورة اعتدال عثمان ، الدكتورة منى الخفيف ، الدكتورة هند أسعد ، الدكتورة مروة حنفي و الدكتورة شادن عادل.

كما يشارك أيضا في الندوة الفائزان في مسابقة كشاف المترجمين و التي خصصها المركز للاحتفال بمئوية لطيفة الزيات في أغسطس الماضي وهما الدكتور تامر عادل و الدكتور أيمن عباس.

‎ لطيفة الزيات من مواليد 8 أغسطس 1923 ،أستاذ الأدب الإنجليزي بكلية البنات جامعة عين شمس ، حصلت على جائزة الدولة التقديرية للأدب في العام1996، وكانت رمزاً من رموز الثقافة الوطنية والعربية وإحدى رائدات العمل النسائي في مصر ولها سجل حافل بالريادة في جميع المجالات التي خاضتها كما أن لها عددًا كبيرًا من الأعمال الأدبية نذكر منها رواية "الباب المفتوح"التي تعتبر علامة فارقة في تاريخ الأدب المصري فهي البداية الأولى التي فتحت الطريق أمام الرواية الواقعية للكاتبات المصريات والرواية مصنفة من أفضل 100 رواية عربية.