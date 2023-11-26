مرض خطير جدا..دراسات : الـ WiFi يؤثر على معدل الذكورة للرجال

أظهرت دراسة حديثة أن التعرض الطويل الأمد لمستويات عالية من إشعاع واي فاي يمكن أن يضر بالصحة الجنسية لدى الرجال.

أجريت الدراسة في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، وشارك فيها 100 رجل تتراوح أعمارهم بين 25 و 50 عامًا. تم تقسيم الرجال إلى مجموعتين، حيث تعرضت المجموعة الأولى لمستويات عالية من إشعاع واي فاي لمدة ثماني ساعات يوميًا لمدة ستة أشهر، بينما تعرضت المجموعة الثانية لمستويات منخفضة من الإشعاع.

وجدت الدراسة أن الرجال الذين تعرضوا لمستويات عالية من إشعاع واي فاي لديهم عدد أقل من الحيوانات المنوية، وكانت الحيوانات المنوية أقل حركة وأقل صحة من الرجال الذين تعرضوا لمستويات منخفضة من الإشعاع.

كما وجدت الدراسة أن الرجال الذين تعرضوا لمستويات عالية من إشعاع واي فاي كانوا أكثر عرضة للإصابة بضعف الانتصاب.

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وقال الباحثون إن النتائج تشير إلى أن التعرض الطويل الأمد لمستويات عالية من إشعاع واي فاي يمكن أن يكون له تأثير سلبي على الصحة الجنسية لدى الرجال.

وأوصى الباحثون بضرورة إجراء المزيد من الدراسات للتحقق من هذه النتائج وتحديد الآليات التي يمكن أن يؤثر بها إشعاع واي فاي على الصحة الجنسية.

نصائح لتقليل التعرض لإشعاع واي فاي

هناك بعض الأشياء التي يمكن للرجال فعلها لتقليل التعرض لإشعاع واي فاي، بما في ذلك:

• استخدام الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة فقط عند الحاجة.

• إبقاء الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة بعيدًا عن الجسم، خاصةً عند استخدامها.

• استخدام شبكة لاسلكية محمية بكلمة مرور.

• إيقاف تشغيل واي فاي عندما لا يكون قيد الاستخدام.

كما يمكن للرجال أيضًا استخدام أجهزة ترشيح إشعاع واي فاي، مثل أغطية الهواتف الذكية أو وسادات الكمبيوتر المحمولة.