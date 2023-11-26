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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

وزيرة الثقافة تشهد احتفالية احتفاءً بيوم الطفل العالمي ودعمًا لأطفال غزة

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة: "يأتي يوم الطفل العالمي هذا العام والطفل يعاني ويتألم ويستشهد في فلسطين،  ويتألم معه كل أطفال العالم ممن علِموا بقضية الطفل الفلسطيني العادلة، والذي لا حلم له إلا العيش آمنًا فى أرضه على تراب وطنه في فلسطين ومتنفسًا لهوائه تحت مظلة سمائه، حيث يئن الطفل طالبًا أبسط حقوق الحياة التي أقرها المجتمع الدولي له، وهي حق أصيل وضروري طبقًا للأعراف والقوانين الدولية التي أعطته الحق فى المأكل والمسكن والصحة والتعليم واللعب والثقافة،  وقبل كل ذلك الحق أن يعيش آمنا مطمئنًا غير مهدد كل لحظة بقذائف تأتيه من كل حدب وصوب".


وأضافت وزيرة الثقافة خلال كلمتها باحتفالية "حلمنا حقنا..صوت الطفل" التي نظمها المجلس القومي للأمومة والطفولة كرسالة داعمة لأطفال غزة، تزامنًا مع الاحتفاء بيوم الطفل العالمي، بمسرح الجلاء: "إن استشهاد ما يقرب من ستة آلاف طفل خلال خمسين يومًا فى  الحرب على غزة أمر مروع يجب أن يضع العالم كله أمام مسؤولياته، وأن يُحرك مشاعره ويوقظ ضميره حتى لا يتكرر ذلك في أية بقعة من العالم، وحتى يكون الاحتفال بيوم الطفل العالمي شيئًا ذا معنى وقيمة".

وتابعت وزيرة الثقافة: "على كل المؤسسات الدولية والإقليمية العاملة في مجال الطفولة أن تمد يد العون وأن تتحمل مسؤولياتها تجاه الطفل الفلسطيني الذي يحتاج من الجميع الدعم والرعاية".

واستكملت وزيرة الثقافة: "يأتى وجودنا اليوم كرسالة داعمة لأطفال غزة، ولكل أطفال العالم  من خلال هذا الحدث الذي يُقيمه المجلس القومي للطفولة والأمومة بمصر، بمشاركة وزارة الثقافة، مُمثلة بالمركز القومي لثقافة الطفل التابع للمجلس الأعلى للثقافة، والذي شارك أطفاله في هذا الحدث من خلال  فريق كورال سلام، وفريق بنات وبس، وبعض أطفال البرلمان العربي الفائزين بالقائمة القصيرة بجائزة الدولة للمبدع الصغير التي تُقام تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، حرم فخامة السيد الرئيس.

استهل الحفل -الذي قدمته الإعلامية- جاسمين طه زكي، بالسلام الوطني، أعقبه عرض لفيلم قصير تضمن سردًا لما يتعرض له أطفال غزة من ألم ومعاناة جراء القصف الغاشم المُدمر الذي تشهده غزة على مدار الأيام الماضية، كما تضمن عددًا من آليات الدعم المصري لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين في أزمتهم.

كما تضمن الحفل عرضًا لمجموعة من الأطفال من اقطار عربية متعددة، قدموا خلاله رسالة حب وسلام من الأطفال المشاركين إلى أبناء غزة، وناشدوا خلاله المجتمع الدولي بأن يتدخل ليعم السلام والأمان على الجميع، كما شهد الحفل إطلاق مبادرة "من طفل لطفل"، حيث تبنت المبادرة عددًا من الرؤى لدعم أبناء غزة، وتقديم المساعدات لهم.

حضر الاحتفالية " الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندسة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، والسفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، والسيد جيرمي هوبكنز، ممثل منظمة اليونيسف في مصر، وممثلو مجلس القبائل والعائلات المصرية، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية".

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة حلمنا حقنا صوت الطفل المجلس القومي للأمومة

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