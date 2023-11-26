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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس COP28: على الجميع تحمل مسؤولياتهم لحصر الاحترار المناخي بـ1,5 درجة

سلطان الجابر
سلطان الجابر

قال الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف "COP28"، الدكتور سلطان الجابر، أنه يجب توفير الضمانات الضرورية وآليات التغطية لحماية القطاع الخاص وحثه على الانضمام لجهود حل التحديات أمام التمويل المناخي".

وأكد الجابر في تصريحات صحفية، أنه لا غنى عن القطاع الخاص في إبطاء انبعاثات الكربون، مشددا على ضرورة مساهمة كل القطاعات في خفض الانبعاثات وأيضا الخضوع للمحاسبة.

وقال رئيس COP28 في مقابلة مع وكالة "فرانس برس": "على الجميع تحمل مسؤولياته والخضوع للمحاسبة، وهذا يشمل كل الصناعات ولا سيما الصناعات التي تصدر الكثير من الانبعاثات مثل الطيران والنقل والالمنيوم والأسمنت والفولاذ فضلا عن قطاعي النفط والغاز".

وقال الجابر: "علينا تشجيع التمويل من جانب القطاع الخاص، يجب أن نساعد في تخفيض المخاطر لرؤوس الأموال الخاصة.

وأكد رئيس COP28 أن حجم التحدي كبير ويتطلب "نهجا شاملا يشارك فيه الجميع" من دول وقطاع خاص وسأطلب من الجميع ومن كل قطاع تحمل مسؤولياته والخضوع للمساءلة بهدف تحقيق هدف حصر الاحترار المناخي بـ1,5 درجة مئوية مقارنة بفترة ما قبل الحقبة الصناعية"

يذكر أن مؤتمر "COP28" يعقد في دبي من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر، بمشاركة قياسية مع أكثر من 70 ألف شخص، بينهم البابا فرنسيس بابا الفاتيكان.

وسجل نحو  1000 رئيس شركة ومنظمة خيرية بياناتهم للمشاركة في اجتماع يستمر يومين على هامش قمة قادة الدول والحكومات في الأول من ديسمبر والثاني منه.

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