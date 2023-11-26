نجم الزمالك السابق يوجه نصيحة لـ معتمد جمال بشأن مواجهة أبوسليم فى الكونفدرالية

طالب وليد صلاح عبد اللطيف نجم كرة القدم المصرية ونادي الزمالك السابق، أن لابد من الدفع بنجم الفريق اللاعب التونسي سيف الدين الجزيري فى خط هجوم القلعة البيضاء أمام أبوسليم الليبي ضمن مباريات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال وليد صلاح عبد اللطيف فى تصريحات خلال برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" أنصح معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك بالدفع اليوم بالمهاجم التونسي سيف الدين الجزيري لأنه لاعب مهم جدًا وعودته تفيد خط هجوم الفريق، لأنه يستطيع التسجيل من أقل فرص ، واليوم سيكون هناك فرص كثيرة لنادي الزمالك لذلك لابد من استغلالها.

وأضاف:" الجزيري يغيب منذ ما يقترب من شهر عن نادي الزمالك بسبب الإصابة نعم ولكن يملك اخبرات التى تجعله اليوم يكون فارق بشكل كبير مع نادي الزمالك.

وأتم:" مباراة أبوسليم اليوم مهمة لأنها ضربة البداية ولابد من الفوز بها وتحقيق النقاط كاملة.