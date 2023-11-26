وليد عبداللطيف: أخشي على الزمالك من الغيابات ونحتاج لهدف مبكر أمام أبوسليم

أكد وليد صلاح عبد اللطيف نجم كرة القدم المصرية والزمالك السابق، أن مباراة اليوم للفارس الأبيض أمام أبو سليم الليبي، ضمن مباريات كأس الكونفدرالية، صعبة بسبب عدم معرفة الكل بمنافس الأبيض، مما يجعل اللقاء صعب.

وقال وليد صلاح عبد اللطيف، فى تصريحات خلال برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" مباراة اليوم صعبة للغاية وليست سهلة كما يظن البعض، لأن منافس الزمالك فريق أبوسليم مع كامل احترامي الجميع لا يعلم عنه أى شئ مما يجعل أن الأمر صعب للغاية على الجهاز الفني واللاعبين.

وأضاف:" أخشي على الزمالك من الغيابات الدفاعية ، ولكن لابد من الهدف المبكر اليوم من أجل أن يحقق الزمالك الفوز من بداية المباراة وتكون المباراة أسهل بشكل كبير عن أى وقت.