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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غلق 88 منشأة وضبط 6233 حالة إشغال خلال أسبوع بالأسكندرية

حملات مكبرة بالإسكندرية
حملات مكبرة بالإسكندرية

وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضرورة استمرار حملات التفتيش على المنشآت العامة والتصدى لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وإزالة الإشغالات وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

وفى هذا الصدد، نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية حملات مُكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق للتأكد من جودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات على مستوى الأحياء.

اتفاقية تعاون بين مكتبة الإسكندرية والمركز الوطني الفرنسي للبحوث

وقد أسفرت الحملات عن غلق عدد 88 منشأة، والتحفظ على  6233 حالة إشغال متنوع بالإضافة إلى تحرير 3002 محضر متنوع ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محالّ وتحرير 75 إنذارا وفرض غرامات فورية تُقدر ب655 ألف جنيه خلال أسبوع.

وتواصل الأجهزة التنفيذية تكثيف الجهود لإحكام السيطرة وتفعيل أدوات  الرقابة على الأسواق والتصدى للتعديات والإشغالات على مستوى الأحياء.

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