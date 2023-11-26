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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اتفاقية تعاون بين مكتبة الإسكندرية والمركز الوطني الفرنسي للبحوث

 وقع الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور أنطوان بيتي؛ رئيس المركز الوطني الفرنسي للبحوث العلمية (CNRS)، اتفاقية لتجديد التعاون بين الصرحين، بالعاصمة الفرنسية باريس.


وأعرب الدكتور أحمد زايد عن سعادته بهذه الاتفاقية، والتي تأتي في إطار العلاقات القوية والتعاون المشترك بين مصر وفرنسا، موضحاً أن التعاون بين المكتبة والمركز الفرنسي يعود لعام 2009، وقد أثمر عن عدة مشاريع ثقافية رقمية، مثل رقمنة وإتاحة الأرشيف الصحفي الخاص بمركز الدراسات الوثائقية الاقتصادية والاجتماعية والقانونية (CEDEJ) للجميع على شبكة الإنترنت باستخدام التكنولوجيا المتقدمة، ومشروع الأرشيف الرقمي للكاريكاتير المصري، وغيرها من المشاريع.

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وتهدف هذه الاتفاقية إلى الوصول لتعاون شامل بين مكتبة الإسكندرية والمركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي لتتضمن فروعه المختلفة، لذا قام الطرفان بتحديد سبل التعاون بينهما في مجالات البحث العلمي، وتكنولوجيا المعلومات والاستخدام الأمثل لها لتشمل؛ تبادل خبرات المؤسستين لتصميم وتنفيذ قواعد بيانات وثائقية، ونشرها على شبكة الإنترنت، وإجراء دراسات وتحليلات لبعض القضايا والموضوعات، والعمل المشترك على النتائج البحثية، واستخدامها في سياق نشر المعرفة.

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