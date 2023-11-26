المشاركة السياسية وتعميق الوعي المجتمعي.. ندوة لحزب حماة الوطن بشمال سيناء

نظمت أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة شمال سيناء، ندوة تحت عنوان: “ المشاركة السياسية وتعميق الوعي المجتمعي”، تحت رعاية المهندس هيثم رحمي الأمين العام للحزب .

وأكد المتحدثون في الندوة، على أهمية التعريف بالمشاركة السياسية باعتبارها القناه التي يمكن للمواطنين من خلالها التعبير عن آرائهم واختيار ممثليهم في الحكم.

ولفت المتحدثون إلى أن المشاركة السياسية تمنح الأفراد القدرة علة تأثير القرارات وصياغة المستقبل السياسي والاجتماعي والاقتصادي لمجتمعهم، كما أنها تعزز الشفافية والمساءلة وتعزز النمو الديموقراطي.

تطوير السياحة:



وعلى هامش الندوة، تم سرد أهم محاور التنمية بشبه جزيرة سيناء والتي تمثلت في :

_مشروع تطوير البنيه التحتية ، ومشروع تطوير السياحة، ومشروع تطوير الخدمات الاساسية ، ومشروع مكافة الارهاب وتعزيز الامن

بالاضافه الي القاء الضوء علي اهم المشروعات القوميه التنمويه علي ارض سيناء في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واختتمت الندوة بالدعوة إلى أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة ، كما تم تكريم شباب الحزب وذلك للمشاركة في الأنشطة والبرامج الخاصة بالحزب.

