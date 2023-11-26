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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طارق الدسوقي يكشف أسباب غيابه عن الفن في «واحد من الناس».. اليوم

صدى البلد

في حلقة فنية خاصة في العاشرة مساءً اليوم، الأحد، من برنامج "واحد من الناس" على شاشة “الحياة”، يستضيف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، الفنان طارق الدسوقي الذي يكشف أسرار وكواليس تذاع لأول مرة عن مسيرته.

ويوضح طارق الدسوقي أسباب غيابه وابتعاده لمدة 11 عاما، وعلاقته بالدراما والسينما ورفضه المشاركة في أفلام المقاولات التي تصنع نجومية زائفة، وعلاقته بالعبقري أحمد زكي.

ويتحدث عن حياته الشخصية وزواجه مرتين، كما تحل ابنتاه ضيفتين، وتتحدثان عن الأب طارق الدسوقي وكيف يتعامل معهما.

يذاع برنامج "واحد من الناس" في العاشرة مساءً على شاشة “الحياة”.

حضر الفنان طارق الدسوقي حضور مؤتمر الاتحاد العام لنقابات المهن التمثيلية، الذي عقد في نادي نقابة المهن التمثيلية لمناقشة أزمة القضية الفلسطينية وتفاقمها.

وقال الفنان طارق الدسوقي فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إن هذه الوقفة ليست وقفة من الفنانين فقط؛ بل وقفة من الشعب المصري جميعا، وإن أهالينا فى غزة لا يمكن أن يتركوا أرضهم بأي حال من الأحوال، ولو كانوا يرغبون في ذلك؛ لكانوا فعلوها منذ عشرات السنين.

وعن تقديم المعونات لشعب فلسطين، قال الفنان طارق الدسوقي، إن مصر بالفعل تقدم الكثير من المعونات التي هي متاحة على بوابات معبر رفح.

وأضاف طارق الدسوقي: “نناشد جميع الدول العربية أن تلقى الضوء على القضية الفلسطينية وتعمل جاهدة على حلها بشتى الطرق”.

وعن تقديم الأعمال التى تدعم القضية الفلسطينية، قال طارق الدسوقي: “يجب على القائمين على الفن أن يكثروا من الأعمال الفنية التى تناقش وتدعم القضية الفلسطينية لتعرفها للأجيال القادمة بشكل أقوى، ونرد أيضًا على الأعمال التى تتعمد تزييف التاريخ”.

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