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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

آلاف الأشخاص يتظاهرون في دول العالم لإدانة العنف ضد المرأة |فيديو

مظاهرات لادانة العنف
مظاهرات لادانة العنف ضد المرأة

تظاهر آلاف الأشخاص في عدة مدن حول العالم، اليوم الأحد، لإدانة العنف ضد المرأة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.

وشهدت العديد من المدن الكبرى في جميع أنحاء أوروبا والأمريكتين إقبالا كبيرا من المتظاهرين.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان إن 'آفة العنف القائم على النوع الاجتماعي لا تزال تسبب الألم والظلم للكثيرين'.

وأضاف: 'نحن نعلم ما هو على المحك.. كلما وأينما تعرضت النساء والفتيات للتهديد، كذلك السلام والاستقرار كذلك'.

وفي إيطاليا، تظاهر حوالي 50 ألف شخص في روما، وفقًا لوكالة أنباء AGI.

وأصبح العنف ضد المرأة بايطاليا في دائرة الضوء منذ مقتل طالبة جامعية تبلغ من العمر 22 عامًا، جوليا تشيتشيتين، على يد صديقها السابق.

واجتاحت هذه القضية إيطاليا، مما أثار احتجاجات في جميع أنحاء البلاد حيث تقتل امرأة واحدة في المتوسط ​​كل ثلاثة أيام.

وفي غواتيمالا، تظاهر الناس بوضع الشموع لكتابة 438، وهو عدد النساء اللواتي قُتلن في البلاد حتى الآن هذا العام.

وفي الوقت نفسه، حمل المتظاهرون في تشيلي صور الضحايا أثناء مسيرتهم في سانتياغو.

وتجمع المتظاهرون في فرنسا بالشوارع وهم يرتدون اللون الأرجواني، وهو لون النساء ويطالبون بالمساواة بين الجنسين، حاملين لافتات كتب عليها: 'اغتصاب واحد كل ست دقائق في فرنسا' و'احموا بناتكم وعلموا أولادكم'.

سانتياغو اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة جو بايدن

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