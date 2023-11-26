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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

محلل: العالم لم يتحرك أمام مشاهد تعـذيــ.ـب وقـ.ـتل الأطفال الفلسطينيين

اطفال فلسطين
اطفال فلسطين

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن هناك قرابة المليون فلسطيني تعرضوا للاعتقال منذ عام 1967، لافتًا إلى أن الأسير داخل المعتقلات الإسرائيلية نتيجة ما يلقاه من تعذيب وتنكيل يومي، حين يخرج لا توجد لديه فرصة للتفكير في الحياة العادية.  

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن ما حدث مع الأسرى منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر، كان خطيرًا، إذ بدأ بتهديد الأسرى وسحب الامتيازات من ضمنها عدم تقديم طعام نظيف، وسحب الهواتف والتلفازات.

تعريضهم لكلاب

وتابع أن وضع الأسرى عاد لسنوات للوراء، وبعض الفيديوهات التي وصلتنا أكدت تعرض بعض الأسرى إلى نقلهم من زنزانة إلى أخرى وتعريضهم لكلاب تنهش أجسادهم ومنعهم من استخدام المياه الدافئ سوى مرة واحدة، ولم يتحرك العالم أمام مشاهد تعذيب وقتل الأطفال الفلسطينيين.

وذكر أن الأسرى لم يقدموا على خطوة الإضراب وتحملوا العديد من الانتهاكات على مدار أكثر من 50 يومًا من تعرض لاعتداءات داخل السجون الإسرائيلية، حتى لا يتعرضوا لمخاطر أكثر مما يتعرضون لها.

استخدام المياه الأطفال الفلسطينيين الحرب الدكتور أيمن الرقب القاهرة الإخبارية المعتقلات الإسرائيلية

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