حكم مصري يشعل الغضب التونسي| حكاية ضربة جزاء “مثيرة للجدل” في كلاسيكو الترجي والنجم بدوري الأبطال.. شاهد

في خبر عاجل هزّ العالم الرياضي في افريقيا، قرر الحكم المصري محمد عادل اتخاذ قرار غير متوقع في مباراة كلاسيكو تونس، حيث قام باحتساب ركلة جزاء مثيرة للجدل لصالح الترجي أمام النجم في دوري أبطال افريقيا.

وفي هذا التقرير، سنكشف كواليس هذا الحدث المثيرة للجدل.

اللحظة الحاسمة

في الدقائق الأخيرة من المباراة المثيرة، قرر لاعب الترجي الرياضي القيام بحيلة ذكية، حيث قام بالسقوط على الأرض دون أن يلمسه أحد.

وفي مفاجأة للجميع، قرر الحكم محمد عادل احتساب ركلة جزاء لصالح الترجي، مما أثار صدمة واستنكاراً في صفوف الفريق الخصم، النجم الساحلي.

