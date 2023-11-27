دعوة للحضور.. يوم تضامني عربي مع نساء وأطفال فلسطين 29 نوفمبر بـ الصحفيين

تنظم نقابة الصحفيين ولجنة المرأة يوم تضامني مع نساء وأطفال فلسطين وكذلك الشعب الفلسطيني يوم الأربعاء المقبل 29 نوفمبر 2023 ضمن فعاليات 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، يأتي اليوم بالتوازي مع فعاليات ووقفات تضامنية في عدد من الدول العربية تحت نفس الشعار.

يبدأ اليوم بوقفة صامتة بملابس الحداد والشارات السوداء من الساعة 5 إلى 6 مساء، يليها ندوة عن تاريخ نضال المرأة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الصهيوني يتحدث في الندوة الأستاذة أمال الأغا رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والمناضلة الفلسطينية مريم أبو دقة وعدد آخر من الشخصيات النسائية والعامة.

توثيق الانتهاكات

ويتم ختام اليوم بفقرة قراءة جوابات لأطفال في فلسطين (بيت الحودايت) حول مشاهد العدوان تقديم الفنان محمد عبد الفتاح.

كما يشهد اليوم عرض لأفلام توثق الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني وأطفال فلسطين.