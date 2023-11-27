نقابة الصحفيين تطالب الحاجزين بمقابر أكتوبر سرعة سداد المبالغ المستحقة

طالبت نقابة الصحفيين الزملاء الحاجزين مقابر أكتوبر سرعة سداد المبالغ المستحقة .

سرعة التوجه لسداد ثمن القطعة كامًلا

وناشدت نقابة الصحفيين الزميلات والزملاء الحاجزون لقطع أراضى المقابر بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، سرعة التوجه لسداد ثمن القطعة كامًلا (90 ألف جنيه) لمساحة (30) مترًا، و (120 ألف جنيه) لمساحة (40) مترًا، بموجب إذن دفع من مجمع الخدمات الصحفية بالطابق الأول فى النقابة، والتوجه إلى بنك المصرف المتحد للسداد، وتسليم إيصال السداد فى مجمع الخدمات بالنقابة فى موعد أقصاه الخميس (30/11/2023م).

يُذكر أن المقابر بنظام اللحد، والمنطقة ستشمل مسجدًا واستراحة.

