تفاصيل جائزة إكرام عبد السلام في مجال الوراثة الطبية 2023

أعلن قطاع الدراسات العليا بكلية الطب جامعة القاهرة عن فتح باب الترشح لجائزة الدكتور إكرام عبد السلام أستاذ طب الأطفال بالكلية والتي تمنح في مجال الوراثة الطبية، وتمنح الجائزة لأحسن بحث تم نشره في مجال الوراثة الطبية خلال الثلاث سنوات السابقة على أن يراعي دور المتقدم في البحث والأصالة والابتكار وإمكانية التطبيق ويمكن التقدم للجائزة من خريجي كليات الطب المصرية أو كليات الصيدلة والعلوم.





وكشفت جامعة عين شمس طريقة التقديم: علي أن يتم تقديم عدد 4 نسخ من كل بحث مقدم الدكتور/ وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث بكلية الطب جامعة القاهرة

آخر موعد للتقدم 31 ديسمبر 2023

لمزيد من المعلومات عن لائحة الجائزة من خلال الرابط التالي:

https://www.asu.edu.eg/ar/7027/news/

ويدعو مكتب الجوائز بالجامعة الراغبين من أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة المعنية بسرعة استيفاء المتطلبات للراغبين في التقدم لهذه الجائزة وذلك قبل الموعد المحدد..



للتواصل مع مكتب الجوائز بجامعة عين شمس لتقديم الدعم الفنى عبر البريد الإلكتروني:

[email protected]

وللتقدم على قاعدة بيانات الجامعة لجوائز الجامعة يتم التعبئة للرابط

http://staff.asu.edu.eg/ar/ainshamsAwards/apply





وكان قد نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الإعلام بالتعاون مع حملة مجلة حواء في المدارس والجامعات ندوة توعوية تحت عنوان " نازلين الانتخابات"

وذلك تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس وغادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وهبة شاهين القائم بعمل عميد كلية الإعلام

والندوة من تنظيم وتنسيق دينا فاروق أبوزيد القائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومديرة المركز الإعلامي.

والإشراف الإدارى اللواء حسام الشربينى الأمين العام المساعد لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

واستضافت الندوة اللواء محمد الشهاوي مستشار كلية القادة والأركان و سمر الدسوقي رئيس تحرير مجلة حواء وآمال إبراهيم خبير التنمية البشرية واستشاري العلاقات الأسرية.



رحبت أ.د. هبة شاهين بالسادة الضيوف ووجهت فى كلمتها الطلاب إلى ضرورة المشاركة فى العملية الانتخابية والاهتمام بالشأن العام وتعزيز الخلفية الثقافية والسياسية كما دعتهم للمشاركة فى انتخابات اتحاد الطلاب بالكلية مؤكدة للطلاب أن صوتهم أمانة ويجب أن يكونوا ايجابيين وفعالين خاصة طلاب كلية الإعلام.

لافتة سيادتها النظر إلى أن العاطفة ليست كافية فلابد من سلوك يترجم ذلك ، ففى تلك اللحظة الحاسمة فإن التفاف الشعب حول الوطن وقيادته وقت الأزمة أمانة ولابد ان نستكمل المسيرة ونشارك بإيجابية واقتناع لاختيار رئيس يستكمل مسيرة النجاح والإنجازات.

ووجهت الدكتورة دينا فاروق أبوزيد الشكر لمجلة حواء لانطلاق حملتها فى الجامعات من كلية الإعلام جامعة عين شمس وأكدت على أهمية مشاركة الشباب فى الانتخابات للتعبير عن الحب والانتماء للوطن والحفاظ على المكتسبات والإنجازات التى تحققت على أرض الواقع ولتقديم صورة حضارية عن مصر.

واستعرضت فى كلمتها ضرورة الحصول على البيانات الخاصة بالانتخابات من مصادر موثوقة منها الهيئة الوطنية للانتخابات و المؤسسات الإعلامية الوطنية والتليفزيون المصرى والصحف القومية والقنوات الفضائية المصرية وهناك معلومات هامة لابد من الإحاطة بها بدقة منها برنامج ومواعيد الانتخاب و الإجراءات المتبعة للانتخاب وكيفية معرفة اللجنة الانتخابية وأكدت على ضرورة الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية فى هذه الفترة ولا ننقل أى معلومة أو خبر إلا بعد التأكد من صحته ومصداقيته وموضوعيته.

وأشار اللواء محمد الشهاوى فى كلمته للشباب إلى أهمية المشاركة فى تلك اللحظة الفارقة فاختيار المرشح يتوقف على من يستطيع استكمال الإنجازات وتطويرها ويحافظ على الاستقرار الذى ننعم به الآن فى مصر. وأكد أن الصوت فى الانتخابات أمانة وواجب وطنى.



ودعت سمر الدسوقى الطلاب للنزول للانتخابات لنقل صورة مشرفة للعالم وأشارت لمفهوم الانتماء الوطني والذى يولد مع الفرد من خلال ارتباطه بوالديه وبالأرض التي ولد فيها، وينمو أكثر من خلال مؤسسات المجتمع المتمثلة في المدرسة والأسرة والإعلام وإمكانية بناء الذات وتحقيق أهدافنا فى مجتمع يتبنى أفكارنا واحلامنا ويحمينا لذلك لابد من التفاعل والوعى بضرورة المشاركة بإيجابية وحماس.

واستعرضت آمال ابراهيم أثناء حديثها خلال الندوة تعريف الشائعات وأثرها السلبي على الوطن والمواطن. وتطرقت إلى أنواعها ما بين الشائعة المتدفقة التي تتضمن بيانات وتعليقات متدفقة على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تداول أخبار كاذبة وغالباً ما تأتى بالتزامن مع أوقات بعينها ومنها الفترات التي تسبق الانتخابات الرئاسية بشكل خاص.

وأكدت أن المرأة أكتسبت حقوقا لم تكن تتمتع بها من قبل لذلك لابد من أن تكون المرأة مؤثرة وايجابية بالمشاركة فى الانتخابات.

وعلى هامش الندوة تم تكريم الضيوف وتقديم درع الكلية تقديراً لهم.