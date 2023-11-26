بعد 6 سنوات.. الزمالك ينجح في فك عقدة المباريات الافتتاحية بالبطولات الأفريقية

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك علي مضيفه فريق أبو سليم الليبي بهدف دون رد أحرزه يوسف أوباما في الدقيقة 73 من عمر المباراة، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

عقدة المباريات الافتتاحية

منذ عام 2017، لم يحقق الزمالك الفوز في المباراة الافتتاحية لدور المجموعات في البطولات الإفريقية، حيث خسر أمام جورماهيا الكيني في بطولة الكونفيدرالية عام 2019، وخسر أمام مازيمبي الكونغولي في دوري الأبطال عام 2020.

كما تعادل مع مولودية الجزائر وبيترو أتليتكو الأنجولي في عامي 2021 و2022، وخسر أمام شباب بلوزداد الجزائري في الموسم الماضي.

وبتلك النتيجة حقق الزمالك أول 3 نقاط في مجموعته، بينما بقى أبوسليم، بدون رصيد من النقاط.

تاريخ الزمالك أمام الفرق الليبية

لعب الزمالك مباريات متباينة أمام الفرق الليبية في البطولات الأفريقية، حيث فاز في مباراتين، وتعادل في مباراتين، وخسر مباراتين، وفي مواجهته مع الاتحاد الليبي عام 2007، فاز الزمالك ذهابًا وخسر إيابًا قبل الفوز بركلات الترجيح، أما مع أهلي طرابلس في 2017، فقد تعادل في مباراتين.

وبالنسبة لمواجهة أبو سليم الليبي، فهي المباراة الاولي التي يلتقي فيها الفريقين وبعد فوز الأبيض اليوم يرتفع رصيد فوز الزمالك أمام الفرق الليبية لثلاثة انتصارات.