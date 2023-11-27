مدينة موط بالوادي الجديد.. واحة الملائكة تحكي تراث زوجة الإله آمون

تشتهر محافظة الوادي الجديد بالعديد من المواقع والمناطق الأثرية والقري الإسلامية التي ترجع إلى العصور التاريخية المختلفة، و تحكي تاريخ الأجداد ومليئة بالكثير من الاحداث التي مرت على أراضيها بل وسميت بأسمائها .

وتعتبر مدينة موط القديمة التابعة لمركز الداخلة من المدن الإسلامية وتقع وسط الصحراء الغربية المصرية، وتعتبر عاصمة واحة الداخلة. وهي إحدى المدن الشهيرة بالمحافظة.

ويقول الدكتور عبد المنعم حنفي إن مدينة موط يصفها المؤرخون "بواحة الملائكة"؛ فهي إحدى الواحات التي احتمي بها المسيحيون من بطش الرومان في العصور الأولي للديانة المسيحية.

وأضاف أن مدينة موط ازدهرت في فترة وجيزة ونموها عمرانيًا معجزة تاريخية وجغرافية بالنظر إلي أنها تبتعد عن وادي النيل القديم بنحو 800 كيلو متر، وبالرغم من ذلك فلم تنعزل موط بل تواصلت تجاريًا وحضاريًا مع كل الحضارات التي مرت على المنطقة وتركت صدى لها وسط صحراء مصر الغربية.

وأشار الي أن تاريخ واحة موط يمتد عبر القرون إلى عام 1000 قبل الميلاد، وهو تاريخ لوحة المياه الشهيرة التي تزين معبد الإله آمون أحد الالهة القديمة في مصر الفرعونية وجاءت تسمية الواحة نفسها نسبة إلى “موت” وهو اسم زوجة الإله آمون.

وأوضح حنفي أن مدينة موط تعد مقصدًا سياحيًا يجمع بين السياحة التاريخية وسياحة الاستشفاء وسياحة السفاري، فهي تمتاز بجوها المعتدل في كافة الفصول .

ولفت الي أن مدينة موط يوجد بها العديد من المناطق الأثرية, فضلًا عن الآبار الكبريتية والتي تعد أحد مصادر الاستشفاء والتي يقصدها السياح من جميع دول العالم.