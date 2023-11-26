الغرف التجارية: فرض تسعيرة جبرية على السكر يمنع ارتفاع سعره |فيديو

أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أن هناك من يستغل أزمة السكر في الشارع لزيادة الأسعار وتحقيق مكاسب طائلة.

وأكد حازم المنوفي، خلال برنامج "على مسؤوليتي"، عبر فضائية "صدى البلد"، أن مبادرة تخفيف الأسعار لم تحقق أهدافها بسبب عدم التزام العديد من المشاركين فيها وبعض التجار وعدد من المصانع لم تلتزم بمعايير مبادرة تخفيض الأسعار.

وتابع عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أنه يجب ضبط مراحل تداول السكر بالصورة الصحيحة حتى نضمن عدم ارتفاع أسعاره بالشكل المبالغ فيه.

التحرك فورا لمنع زيادة أسعار السكر

وطالب حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، بالتحرك فورا لمنع زيادة أسعار السكر في الأسواق بسبب الاحتكار وفرض تسعيرة جبرية على السكر فورا وليس بعد 10 أيام.

وأردف أن سعر السكر في الأيام الحالية غير طبيعي على الإطلاق وأصحاب المحلات والتجار تمارس الاحتكار لرفع أسعار السكر في الأسواق.