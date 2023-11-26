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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

شاهد.. تكريم منتخب عمان بعد فوزه بكأس البطولة العربية المدرسية مصر 2023

منتخب عمان
منتخب عمان

حصل منتخب عمان على كأس البطولة العربية المدرسية - مصر 2023 ، بعد فوزه في المباراة الختامية التي لعبها مع منتخب لبنان الليلة.

وقام الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتكريم وتهنئة منتخب لبنان الفائز بـ البطولة العربية المدرسية - مصر 2023 .

وجرت المباراة الختامية لـ البطولة العربية المدرسية - مصر 2023 بحضور وزيري التعليم والرياضة ، بملعب رقم "7" بالقرية الأولمبية باستاد الدفاع الجوي ، وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد رابط البث المباشر للمباراة .

وتأتى البطولة العربية المدرسية مصر 2023  تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس الاتحاد المصرى للرياضة المدرسية، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بمشاركة فرق من (١١) دول عربية وهي جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، والكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، ولبنان، والمملكة المغربية، والجزائر، وليبيا، والعراق، وسلطنة عمان بالإضافة إلى دولة فلسطين.

وأوضح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن افتتاح البطولة العربية المدرسية مصر 2023 ، يأتي إيمانا بأهمية ممارسة الرياضة، وخاصة الرياضة المدرسية، والتي تلعب دورا بارزا وفعالاً في بناء شخصية الطالب من خلال تنمية قدراته ومواهبه الرياضية، بالإضافة إلى دورها الفعال في تعديل وتغيير سلوكه بما يتناسب مع قيم المجتمع، مشيرا إلى أن هذا الإيمان الصادق بأهمية الرياضة المدرسية والاهتمام الواعي بها ينعكس لدى القيادة السياسية؛ حيث أكد السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أهمية الحاجة إلى برنامج تكون الرياضة فيه جزءًا من التعليم للحفاظ على صحة الطلاب.

وأشار الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني  في تصريحات سابقة له ، إلى أن من أهم الأدوار الإيجابية للتربية البدنية والرياضة المدرسية في حياة الطلاب، هو دورها في صقل شخصياتهم، وتربيتهم تربية تقوم على اكتساب المعارف والمهارات والكفايات الرياضية، كما تكسبهم العادات الصحية والوقائية، وتحقق لهم التوازن النفسي والوجداني، بما يجنبهم آفة الانحراف والتطرف، وتساعدهم على الدراسة والتحصيل.

وأضاف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني  أن تلقي العلم، وممارسة الأنشطة الرياضية داخل المؤسسات التعليمية، هما عاملان أساسيان في بناء الشخصية المنشودة، والتي تسعى كافة الحكومات العربية إلى العمل على صياغتها، بما يتناسب مع معطيات العصر، تلك الشخصية القادرة على التعامل مع معطيات مجتمع المعرفة، وبناء الشخصية المنشودة.

ووجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الطلاب بالعمل بجد، مؤكدا بأنهم قادة الغد، وأبطال المستقبل، مشددا على التنافس الشريف الذى يبرز كفاءات رياضية مؤهلة لاعتلاء منصات التتويج في شتى المحافل.

وقدم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خالص التحية والتقدير لكافة العاملين بوزارة الشباب والرياضة، وعلى رأسهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تعاونهم الوثيق في تنظيم هذه البطولة، كما قدم الشكر للاتحاد المصري للرياضة المدرسية، وللجنة المنظمة للبطولة على الجهد الدءوب، والعمل المتواصل من أجل تنظيم هذه الدورة لتخرج بهذا الشكل المشرف.

منتخب عمان كأس البطولة العربية المدرسية - مصر 2023

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