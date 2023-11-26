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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شاب فى مشاجرة على يد 4 أشخاص بالقليوبية

جثة
جثة

لقى شاب مصرعه بالقليوبية على ايدى 4 أشخاص بسبب خلافات بينهما سابقة، فقاموا بالتعدى عليه بالشوم والأسلحة البيضاء حتى لقى وفاته المنية بمنطقة عزبة الزراعة دائرة مركز شرطة بنها جرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى وشهود العيان بالواقعة وملابساتها.


تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم محمود اسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، بمصرع شاب يدعى "  أحمد ب " اثر عدة طعنات بالجسد وكسر بالجمجمة. 


وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين ان وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص تعدوا عليه بالضرب الشوم واسلحة بيضاء حتى ارادوه قتيلا، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق والتى أصدرت قرارها السابق.

القليوبية الجهات المعنية الأجهزة الامنية مدير أمن القليوبية أمن القليوبية

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