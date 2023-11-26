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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

طيف التوحد لم يمنع صبور من الزواج.. قصة فيديوهات أثارت الجدل لبطل السباحة العالمي

حفل زفاف بطل السباحة
حفل زفاف بطل السباحة أيمن صبور

الحب لا يعرف المستحيل ولا يعجز استمراره معاناة أحد الطرفين من إعاقة  جسدية أو عقلية كما ظهر في الكثير من القصص الرائعة داخل مصر على مدار الفترات الماضية المختلفة. 

انتشرت مجموعة من مقاطع الفيديو تظهر بطل السباحة أيمن صبور، الحاصل على العديد من البطولات المحلية والإقليمية والعالمية في السباحة، من حفل زفافه خلال الساعات القليلة الماضية حيث أحيته النجمة جنات.

زفاف أيمن صبور 

أثارت مقاطع فيديو النجم الرياضي حالة من الجدل بسبب تفاجىء الكثير من مشاهديها بردود البطل الرياضي الشاب على عروسته علمًا بإنه من مصابي اضطراب طيف التوحد مع عدم علم بعض المشاهدين بذلك.

وبين مندهش من جمال العروسين وردود أفعال العريس تبادل الآلاف التبريكات والتهاني بمناسبة حفل زفافهما السعيد والذي ظهر فيه طاقة إيجابية غير عادية بحضور الأهل والأصدقاء من الجانبين. 

لمشاهدة احدي مقاطع الفيديو من حفل الزفاف اضغط هنا 

ولمشاهدة مقطع فيديو آخر اضغط هنا 

لمشاهدة غناء الفنانة جنات للعروسين هنا 

البطل أيمن صبور 

يذكر أن البطل الرياضي أيمن صبور والبالغ من العمر 22 عامًا ويدرس بكلية سياحة وفنادق جامعة القاهرة، نموذجا يحتذى في الإصرار والعزيمة وقهر المستحيل فقد حقق رغم طيف التوحد أكثر من 3 ميداليات أوليمبية في الأوليمبيات الخاصة ٢٠١٩.


وحقق أيمن صبور أيضاً أرقاما قياسية في بطولة الجمهورية ٢٠٢١و٢٠٢٢، وأصبح مثالا يحتذي به من أصحابه النورمال في السباحة والفتنس.

أيمن صبور أيضاً بطل  الجامعات ٢٠٢١و٢٠٢٢ كما أول من خاض تجربة العوم في النيل ٢٠١٦ وكرر التجربة ٢٠٢١ وتم تكريمه من رئيس الجمهورية في حفل “قادرون باختلاف”

 

ولدي البطل المصري أيمن صبور شقيق يدعي أمير  بنفس القدرات ومحقق إنجازات رياضية أيضًا. 

 

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