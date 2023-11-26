عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بالقانون .. امتيازات تحصل عليها الجمعيات الأهلية

صدى البلد

وضع قانون تنظيم العمل الأهلي، ضوابط عمل المنظمات و الجمعيات الأهلية  إلى جانب منحه تسهيلات ومحفزات عديدة تمكن الجمعية الأهلية من القيام بدورها المنوطة به.


ونصت المادة (17) من القانون على: مع عدم الإخلال بأية مزايا منصوص عليها فى قانون أخر، تتمتع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية:

- الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التى يقع عبء أدائها على الجمعية فى جميع أنواع العقود التى تكون طرفاً فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات.

- الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حالياً والتى تفرض مستقبلاً على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها والتى يقع عبؤها على الجمعية.

Zero ضرائب.. خطوات الاستفادة من مبادرة استيراد سيارات المصريين

غير مسموح لهذه الفئات .. اعرف شروط التقدم لحج الجمعيات الأهلية



- إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية، على أن يقتصر حق الجمعية فى تملك العقارات، على العقارات التى تمكنها من تحقيق أغراضها فحسب ولا يسمح لها بتغيير النشاط إلا بموافقة الوزير المختص.

- اعتبار التبرعات التى تقدم للجمعيات تكليفاً على دخل المتبرع بما لا يزيد على (10%) من صافى دخله.

- الاعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات، وكذا ما تتلقاه من هدايا ومعونات من الخارج، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص وعرض وزير المالية، وبشرط أن تكون هذه الأشياء لازمة لنشاطها الأساسى.

ويحظر التصرف فى الأشياء المعمرة منها التى تحدد بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية، وذلك قبل مرور خمس سنوات ما لم تسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها.

- أن تعامل بشأن استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى معاملة الاستهلاك المنزلى بشرط استصدار شهادة من الوزارة المختصة بعدم ممارسة نشاط تجارى.

الضرائب الضرائب العقارية سيارات الجمعيات الأهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة بالوسط الفني..وفاة الفنان طارق عبد العزيز بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة

مات فجأة| تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان طارق عبد العزيز

6 آلاف جنيه دفعة واحدة.. تغير مفاجئ في أسعار الحديد الآن

مات وهو بيشتغل .. سبب وفاة الفنان طارق عبدالعزيز

عاجل.. أمطار تضرب 7 محافظات وعواصف ترابية

قناة مجانية.. موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الكونفدرالية والقنوات الناقلة

رد سبورتنج لشبونة على جدولة مستحقاته لدى الزمالك

هجوم جوي على إيران ودوي انفجارات عنيفة قرب منشأة نووية في أصفهان

موضوعات متعلقة

التضامن تواصل تلقي طلبات أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج

غير مسموح لهذه الفئات .. اعرف شروط التقدم لحج الجمعيات الأهلية

ترشيحاتنا

وزيرا التعليم والرياضة يشهدان ختام فعاليات البطولة العربية المدرسية ويكرمان الفائزين

صدارة مؤقتة.. ريال مدريد يهزم قادش 3-0 في الدوري الإسباني

رئيس وزراء قطر يكشف عن شرط وحيد لتمديد الهدنة بين إسرائيل وحماس

اقتصادية النواب: أزمة السكر بسبب جشع واحتكار التجار.. ونرفض التسعيرة الجبرية

اجتماع عاجل لمجلس الحرب الإسرائيلي بشأن تمديد الهدنة في غزة

50 مليون جنيه.. الكسب غير المشروع يكشف تفاصيل الاتهامات لمالك صيدليات ألفا ورشدي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تأهيل رضا سليم ومحاضرة فنية.. كواليس مران الأهلي بعد الفوز على ميدياما

طريقة عمل صوص الكراميل في المنزل

ما أهمية تناول ثمرة من البرتقال يوميا فى الشتاء؟

رسالة مؤثرة من طفلة فلسطينية استشهد معظم أفراد عائلتها.. ماذا قالت؟

فيديو

موعد الملء الخامس.. آخر تطورات سد النهضة الإثيوبي .. فيديوجراف

رجال الظل يفسدون مخطط إسقاط الهدنة الإنسانية في غزة

عاجل.. أمطار تضرب 7 محافظات وعواصف ترابية

«بطلوا تقولوا أي كلام».. أزمة احتفال صلاح محسن المثير وردود الفعل «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

اﻟﻤﺰﻳﺪ