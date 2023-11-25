غير مسموح لهذه الفئات .. اعرف شروط التقدم لحج الجمعيات الأهلية

يسعي الكثير من المواطنين إلي أداء الحج أعظم العبادات التي فُرضت على المسلمين القادرين عليها، ورُفعت عن المسلم غير القادر عليها، سواء لإصابته بعلّة ما.

التقدم لحج الجمعيات الأهلية

وتم فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية للراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج 1444هـ -2023م، حتى يوم الخميس المقبل الموافق 30 نوفمبر 2023.



التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2024

وتم فتح باب التسجيل للتقدم في حج الجمعيات الأهلية 2024 من يوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر، حتى يوم الخميس المقبل الموافق 30 نوفمبر 2023.

حج الجمعيات الأهلية 2024



و يمكن للراغبين بالتقديم في حج الجمعيات الأهلية 2024 لأداء مناسك الحج بالعام الجديد، الدخول على الموقع الرسمي لتسجيل الطلب.

ويمكن التقديم فى حج الجمعيات الأهلية 2024، إلكترونيًا و ورقيًا، حيث تضمنت خطوات التقديم للتسجيل في حج الجمعيات الأهلية 2024 إلكترونيًا كما يلي :-

- تبدء أولي الخطوات بالدخول على بوابة الحج الموحدة.

- فى هذه الخطوة يتم الضغط على تسجيل الدخول.

- يتم الضغط على التالي.

-فيما يتم فى هذه الخطوة إدخال اسم المستخدم.

- يتم كتابة كلمة السر.

- كما تتضمن الخطوات الضغط على دخول.

- فيما تشمل الخطوات تسجيل البيانات المطلوبة من المتقدم.

- الضغط على تسجيل.

شروط التقدم ل حج الجمعيات الأهلية

هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها فى الراغب لأداء فريضة الحج هذا العام منها، والتقديم على حج الجمعيات الأهلية والتي تتضمن مايلي :-

- تتضمن شروط التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2024 أن يكون مصري الجنسية.

- كما يشترط أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها.

- يشترط أن يكون المتقدم مسدد الاشتراك السنوي.

- كما يلزم أن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل 1 نوفمبر 2023.

- ألا يكون وقع على الجمعية أو المؤسسة أي جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية.

- ألا يسبق للمتقدم أداء فريضة الحج من قبل طوال حياته.

- أن يكون كامل الأهلية لأداء المناسك.

- ألا يقل سن المتقدم عن 25 في 1 مارس 2024.

- لا يشترط وجود محرم شرعي للسيدات دون 45 عامًا.

- تكون بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ التسجيل.

فئات مرضية لايسمح لها التقدم بطلب لأداء مناسك الحج

- الأكثر عرضة لمخاطر العدوى مرضى الفشل الكلوي

- مرضى تليف الرئة

-حالات السمنة المفرطة المرضية

- الحالات المتقدمة من ذوي أمراض «القلب - الأوعية الدموية - التليف الكبدي- الأورام»

-السيدات الحوامل في الأشهر الاولى والاخيره

-الأمراض النفسية والزهايمر طبقًا للتقارير الطبية المعتمدة.