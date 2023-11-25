أسعار برامج الحج 2024 لجميع المستويات وكيفية السداد

يبحث الكثير عن معرفة تفاصيل تكلفة حج القرعة 2024 وكيفية سداده وذلك بعد الاعلان عن تكاليف حج القرعة من قبل وزراة الداخلية.

ويستعرض صدى البلد تكاليف حج القرعة 2024

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم الإثنين 21 نوفمبر 2023، أن تكاليف حج القرعة 2024 تبلغ 149 ألف جنيه، بالإضافة إلى قيمة تذكرة السفر بالطائرة والتى سيتم الإعلان عنها فور تحديدها من الناقل الوطنى.

طرق دفع تكاليف حج القرعة

وقالت الداخلية إن الفائزين بـ قرعة الحج 2024 يمكنهم سداد تكلفة حج القرعة 2024 بكافة فروع البنوك الوطنية (مصر- الأهلى- القاهرة) ومكاتب الهيئة القومية للبريد المصرى على مستوى الجمهورية (علــى حساب مدفوعات حكومية «مدفوعات حج القرعة»)، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 21 نوفمبر الجاري وحتى يوم الإثنين الموافق 11 ديسمبر 2023م، على أن يتم سـداد تكاليف الحج 2024 بموجب بطاقــات الرقم القومى السارية، لافتة إلى أن عدم سداد التكاليف خلال الفترة المشار إليها يعد بمثابة تنازل من الفائز عن فرصة الحج دون أدنى مسؤولية على وزارة الداخلية .

الأوراق المطلوبة لـ حج القرعة 2024

أوضحت الداخلية أن المواطن الفائز بحج القرعة يجب عليه التوجه لقسم أو مركز الشرطة التابع له بـ الأوراق المطلوبة لحج القرعة 2024

- جواز سفر دولى مميكن لـ الفائز بقرعة الحج 2024 وللمرافق (إن وجد) على ألا تقل مدة صلاحيته عن سنة بدءًا من تاريخ 1 مارس 2024.

• يتم رفض إستلام جواز السفر في الحالات التالية:

• جواز السفر الذي به ثقوب بالصفحة الأولى الخاصة بالبيانات.

• إختلاف الرقم القومى أو الأسماء بجواز السفر عن بطاقة الرقم القومى.

• عدم وجود صفحات خالية بجواز السفر.

- صورة من إيصال سداد تكاليف الحج.

- صورة والأصل (للاطلاع) من شهـادة التحـصين (Qr-code) بالجرعات الأساسية المُقررة مع جرعة تنشيطية للقـاحات فيروس كورونا المُعتمدة دوليًا في وزارة الصحة المصرية كشرط للحصول على التأشيرة على أن تكون آخر جرعة في خلال (6) أشهر قبل السفر.

- البطاقـــة الصحية الصادرة من وزارة الصحة على أن تكون سارية المفعول والتى تثبت تطعيم الفائز بالقرعة ضد مرض الالتهاب السحائى بجرعة واحدة من اللقاح الرباعى (135 ACYW)، وذلك قبل السفر بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد على 5 سنوات.

- تقرير طبى مميكن مُعتمد ومختوم من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة المُعلن عنها موضح به الحالة الصحية للفائز بـ قرعة الحج 2024، وأنه مُعافى من الأمراض التي تعوق عن السفر لأداء فريضة الحج.

- ما يُستجد من أي اشتراطات أو ضوابط صحية أُخرى يطلبها الجانب السعودى وما تُقرره وزارة الصحة والسكان المصرية في هذا الشأن.

- فيش حج مميكن.

- بيان الموقف التجنيدى للفائزين بالقرعة ومُرافقيهم (إن وجدوا) ممــن هـم في سن التجنيد الفائزين بالقرعة.

- تصاريح السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جهة عملهم.

- شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

كيفية سداد تكاليف حج القرعة 2024

وتسدد تكلفة حج القرعة 2024، بموجــب بطاقــات الرقــم القومي السارية الصلاحية، ويعتبر عدم سداد التكاليف خلال الفترة المشار إليها بمثابة تنازل من الفائز عن فرصة الحج دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.

الأوراق المطلوبة من الفائزين بـ حج القرعة 2024

- جواز سفر صالح لمدة عام، إبتداءًا من أول مارس.

- صورة شهادة، تفيد بأن الحاج حصل على التطعيمات اللازمة.

- تلقي لقاح كورونا بفترة لا تقل عن 6 أشهر قبل السفر.

- تقديم بطاقة صحية غير منتهية.

- تقديم إثبات الحصول على تطعيم الالتهاب السحائي.

- تحديد موقف الحاج من التجنيد.

- تقديم ما يثبت جميع الموافقات الخاصة بالسفر من المؤسسات التي يعمل بها الحاج.

- تقديم شهادة من هيئة الجوازات بشأن التحركات يتم الحصول عليها.

- نسخة إيصال سداد الرسوم.

- فيش مميكن خاص بالحج.

المستندات المطلوبة لـ قرعة الحج 2023

- شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

- جواز سفر مميكن ولا تقل مدة صلاحيته عن سنة بدءًا من تاريخ 1 مارس 2023.

- تقديم تصاريح السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جهة عملهم.

- بيان الموقف التجنيدي للفائزين بالقرعة، ممــن هـم فــي سن التجنيد الفائزين بالقرعة مواليد 18 مارس 1941، وما قبلها غير مطالبين بالموقف التجنيدي عند السفر.

- البطاقـــة الصحيـــة الصـادرة من وزارة الصــحة سارية المفعول، لتثبت تطعيم الفائز بالقرعة ضد مرض الالتهاب السحائي بجرعة واحدة من اللقاح الرباعي 135 ACYW.

- صورة إيصال سداد تكاليف الحج، بالإضافة إلى صورة + أصل من شهـادة التحـصين (Qr-code) بالجرعات الأساســية المُقررة مع جرعة تنشيطية للقـاحـات كوفيد - 19 المُعتمدة من وزارة الصحة.

- تقرير طبي مميكن مُعتمد ومختوم من إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، موضـــح به حالته الصـــحية، وأنــه مُعافـى مــن الأمراض التي أقرتها وزارة الصحة التي تعوق عن السفر لآداء فريضة الحج.

أسعار برامج الحج 2024 لجميع المستويات

- صف أول مباشر على الحرم وحتى 250 متر بسعر 450 ألف جنيه.

- صف ثان من 250 متر إلى 1250 متر بسعر 390 ألف جنيه.

سياحي اقتصادي طيران

- موسم كامل مكة بفنادق وحتى 1750 متر بسعر 360 ألف جنيه.

- اقتصادي تحسين 5 نجوم حتى 250 متر بسعر 230 ألف جنيه.

- اقتصادي تحسين 4 أو 5 نجوم من بعد مسافة 250 متر وحتى 750 متر بسعر 226 ألف جنيه.

سياحي بري

- موسم كامل مكة بفنادق وحتى 1750 متر بسعر 225 ألف جنيه.

- بري تحسين 5 نجوم ختى 250 متر بسعر 195 ألف جنيه.

- بري تحسين 4 أو 5 نجوم من بعد مسافة 250 متر وحتى 750 متر بسعر 191 ألف جنيه.