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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عز بـ 41500 جنيه للطن .. أسعار الحديد والأسمنت السبت 25-11-2023

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

ينشر موقع صدي البلد تقريرا حول أسعار الحديد ولاسمنت اليوم بالأسواق المصريه، وجاءت مستويات الأسعار كالتالي:-

أسعار الحديد:- 

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عز سجل  41500 جنيه للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة سرحان سجل  38000 جنيه للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عز بشاي 41000 جنيه للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المصريين سجل  39500 جنيه للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المعادي سجل 38500 جنيه للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة مصر ستيل سجل  39000 جنيه للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العشري سجل 39000 جنيه للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الكومي سجل  38000 جنيه للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المراكبي سجل  395000 جنيه للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عطية سجل 39200 جنيه للطن.

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أسعار الأسمنت :-

 

سجل سعر طن أسمنت وادي النيل من إنتاج مصانع شركة المسلح  2000 جنيه.

سجل سعر طن أسمنت حلوان من إنتاج مصانع شركة المسلح  2050 جنيهًا.

سجل سعر طن أسمنت العسكري من إنتاج مصانع شركة المسلح  2020 جنيهًا.

سجل سعر طن أسمنت العربية من إنتاج مصانع شركة المسلح 1950 جنيهًا.

سجل سعر طن أسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المسلح  2020 جنيهًا.

سجل سعر طن أسمنت النصر من إنتاج مصانع شركة المسلح  1970 جنيهًا.

 

أسعار الحديد والأسمنت أسعار حديد عز حديد بشاي اسمنت الوطنيه حديد مصر ستيل

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