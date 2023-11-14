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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بـ2 مليون جنيه.. محافظ جنوب سيناء يفتتح أول معمل لاختبارات مواد البناء

اختبارات مواد البناء
اختبارات مواد البناء

افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، معمل اختبارات مواد البناء وضبط الجودة للمشاريع الهندسية المقام بمديرة الإسكان، بحضور الدكتورة إيناس حافظ، نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعيب، السكرتير المساعد، واللواء بدر حسني، مدير مديرية الإسكان، ومبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء.
وقال المحافظ، إن هذا المعمل يعد إنجازًا في مجال العمارة والبناء على أرض المحافظة، لكونه يعمل على توفير الوقت والجهد للتأكد من جودة التربة التي سيجري البناء عليها، إضافة إلى التأكد من جودة مواد البناء، مما يسهم في تلافي حدوث شروخ وتصدعات في الأبنية، و ضمان جودة مقاييس ومعايير الأمن والسلامة لكافة المنشآت، إضافة إلى زيادة العمر الافتراضي لها، كما يتيح للمسئولين بمديرية الإسكان متابعة المواقع  الإنشائية، ومراجعة أعمال المقاولين.
وأوضح المحافظ، أنه جرى إنشاء المعمل بمقاييس عالمية على أعلى مستوى، ويضم 4 أقسام هم "خرسانة، اختبارات تربة، اختبارات طرق، معمل كيمياء"، بتكلفة لا تتخطى الـ 2 مليون جنيه، مؤكدًا أنه جرى تزويده بأجهزة ومعدات متطورة في مجال الفحص الفني لمواد البناء، ويسهل أعمال التفتيش الفني على تنفيذ المشروعات ، و مراقبة ومتابعة  مدى مطابقة هذه الإنشاءات للمواصفات الفنية والأصول الهندسية السليمة، خاصة أن المحافظة تشهد طفرة تنموية عمرانية غير مسبوقة.
وأكد المحافظ أن المعمل تحت إشراف كلية الهندسة التابعة لجامعة السويس بناءً على البروتوكول الموقع مع الجامعة، والتي تنص على تولى الجامعة اعتماد نتيجة الاختبارات، وتدريب المسؤولين عن المعمل لإعداد كوادر فنية بمديرية الإسكان في هذا المجال.
وقرر المحافظ، صرف مكافأة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، للعاملين بالمعمل، مؤكدًا على ضرورة تنظيم دورات تدريبية بشكل دوري، للتنمية المهنية للعاملين في المعمل.
ومن جانبه، قال اللواء بدر حسني، مدير مديرية الإسكان، إن المعمل معد ومجهز لإجراء اختبارات تحميل المنشآت، والاختبارات القياسية على كافة مواد البناء ومواد العزل، وتصميم واختيار الخلطات الخرسانية خلال صبها وتحديد نسب مكوناتها التي تحقق مقاومة ضغط مميزة، وتحديد مدي كفاءتها، واختبار جودة أجزاء المنشآت القائمة.
وأكد مدير مديرية الإسكان، أن الفريق الفني المنوط بالعمل داخل المعمل لديه القدرة على تقديم الدعم الفني، والمشورة الفنية لترميم وإصلاح و معالجة المنشآت القائمة عند تعرضها للتحلل، أو التآكل، أو التلف، أو الانهيار، وإجراء اختبارات تحميل المنشآت.

اختبارات مواد البناء

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IMG-20231114-WA0084
IMG-20231114-WA0086
IMG-20231114-WA0086
IMG-20231114-WA0085
IMG-20231114-WA0085
جنوب سيناء فودة يفتتح اختبارات البناء الأسكان

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