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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عضو مجلس الزمالك السابق: المثلوثي والجزيري فقط يستحقان التواجد في الفريق

الجزيري
الجزيري

قال حمادة أنور، عضو مجلس الزمالك السابق، إن التغييرات التي أجراها معتمد جمال، المدير الفني لفريق الزمالك، مع مطلع الشوط الثاني من لقاء أبو سليم الليبي، ساعدت الفريق الأبيض على تحقيق الفوز فى أول لقاءات الفريق بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية .


وأشار إلى أن مشكلة الزمالك فى الشوط الأول كانت الازدحام على الأطراف بتواجد شيكابالا وأحمد سيد زيزو وإبراهيما نداي فى غياب المهاجمين ، مشيرا إلى أن يوسف أوباما يتعرض للظلم عندما يلعب مهاجما؛ لأن أفضل مركز له هو تحت المهاجم .


وأكد مدير إدارة المنتخبات الوطنية باتحاد الكرة،  أن من مميزات مباراة الزمالك أمام أبو سليم الليبي، هى أن أخطاء المدافعين،  قلت كثيرا عكس الفترة التى كان يقود فيها الخواجة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، حيث كان مرمى الزمالك، يتهدد من أي فريق مهما كان مستواه .


وأضاف أنور مع الإذاعي محمد بدر،  عبر ميكرفون إذاعة الشباب والرياضة ان تدخل معتمد جمال بإشراك عمر جابر على حساب سيد عبد الله نيمار وسامسون أكينيولا  مكان إبراهيما نداي، وهو ما ساعد على تسجيل هدف الفوز عن طريق يوسف أوباما الذى جاء لتواجد خمس لاعبين دفعة واحدة داخل منطقة الجزاء خلال تنفيذ الضربة الركنية التى نفذها أحمد سيد زيزو  


وأوضح المحلل الفنى لملعب اف ام مع محمد بدر ، إنه كان يفضل استمرار إبراهيما  نداي،  وإخراج محمد عبد الشافي ونقل نداي لمركز الظهير الأيسر خاصة إنه يجيد الواجب الدفاعي، مضيفا أنه كان يفضل إشراك ناصر منسي بدلا من سامسون. 


ونوه المدير الإداري السابق لفريق الزمالك، بأن سامسون أكينيولا، ساهم في تنشيط الهجوم  الأبيض لكنه يري ان نوعية المهاجم  الذى يتعاقد معه  الزمالك ، يجب أن تكون من نوعية مختلفة خاصة إذا كان أجنبي، مضيفا أن الثنائي حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري،  هما الوحيدان من الأجانب اللذان يستحقا التواجد مع الزمالك.

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