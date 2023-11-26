منتخب مصر يحصل على الميدالية البرونزية في البطولة العربية المدرسية

شهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فعاليات المباراة الختامية للبطولة العربية المدرسية بين "سلطنة عمان ولبنان"، اليوم، بالقرية الرياضية بالتجمع الخامس.

وكرم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الفائزين بالمراكز الأول والثاني والثالث، حيث فاز فريق دولة سلطنة عمان بالمركز الأول بالميداليات الذهبية ، وفاز فريق دولة لبنان بالمركز الثاني بالميداليات الفضية، وفاز فريق مصر بالمركز الثالث وحصل على الميداليات البرونزية.

كما كرم الوزيران الفائزين فى السباحة، حيث حصلت مصر على المركز الأول، والكويت على المركز الثاني، والسعودية على المركز الثالث، والتي أقيمت أيام 20 و21 و23 نوفمبر، داخل حمام السباحة بالقرية الرياضية.

وعلى مستوى منافسات البنات، حصل منتخب المغرب على لقب البطولة، بينما جاء منتخب مصر في المركز الثاني.

وعقب نهاية المباراة النهائية حضر صبحي وحجازي مراسم تسليم كأس البطولة للمنتخبين الفائزين، والتقط المشاركون الصور التذكارية بعد نهاية المنافسات.

شارك في منافسات كرة القدم للبنين 10 منتخبات، وعلى صعيد منافسات البنات أقيمت البطولة بنظام المجموعة الواحدة بمشاركة 5 منتخبات.

جاء ذلك بحضور الدكتور إدريس فتحى أمين عام الاتحاد العربي، والدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية ورئيس الاتحاد العربي للتربية البدنية والرياضة المدرسية، والدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة، والدكتورة سونيا دنيا عضو اللجنة العليا للبطولة والكابتن تامر فكرى مدير البطولة وأعضاء الاتحاد العربي للتربية البدنية والرياضة المدرسية، وأعضاء الاتحاد المصري للرياضة المدرسية ورؤساء الوفود المشاركة.

الجدير بالذكر أن البطولة العربية المدرسية تضمنت مسابقة كرة القدم والسباحة للبنين والبنات والتى شارك فيها 11 منتخبا من إحدى عشرة دولة عربية، وهي (فلسطين، والسعودية، ولبنان، والأردن، والمغرب، والكويت، وسلطنة عمان، والعراق، والجزائر، وليبيا، ومصر)، وذلك في الفترة من 17 إلى 27 نوفمبر الجاري والتي تستضيفها مصر.