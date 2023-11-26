عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

منتخب مصر يحصل على الميدالية البرونزية في البطولة العربية المدرسية

ختام فعاليات البطولة
ختام فعاليات البطولة العربية المدرسية

شهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فعاليات المباراة الختامية للبطولة العربية المدرسية بين "سلطنة عمان ولبنان"، اليوم، بالقرية الرياضية بالتجمع الخامس.

وكرم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الفائزين بالمراكز الأول والثاني والثالث، حيث فاز فريق دولة سلطنة عمان بالمركز الأول بالميداليات الذهبية ، وفاز فريق دولة لبنان بالمركز الثاني بالميداليات الفضية، وفاز فريق مصر بالمركز الثالث وحصل على الميداليات البرونزية.

كما كرم الوزيران الفائزين فى السباحة، حيث حصلت مصر على المركز الأول، والكويت على المركز الثاني، والسعودية على المركز الثالث، والتي  أقيمت أيام 20 و21 و23 نوفمبر، داخل حمام السباحة بالقرية الرياضية.

وعلى مستوى منافسات البنات، حصل منتخب المغرب على لقب البطولة، بينما جاء منتخب مصر في المركز الثاني.

وعقب نهاية المباراة النهائية حضر صبحي وحجازي مراسم تسليم كأس البطولة للمنتخبين الفائزين، والتقط المشاركون الصور التذكارية بعد نهاية المنافسات.

شارك في منافسات كرة القدم للبنين 10 منتخبات، وعلى صعيد منافسات البنات أقيمت البطولة بنظام المجموعة الواحدة بمشاركة 5 منتخبات.

جاء ذلك بحضور الدكتور إدريس فتحى أمين عام الاتحاد العربي، والدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية ورئيس الاتحاد العربي للتربية البدنية والرياضة المدرسية، والدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة، والدكتورة سونيا دنيا عضو اللجنة العليا للبطولة والكابتن تامر فكرى مدير البطولة وأعضاء الاتحاد العربي للتربية البدنية والرياضة المدرسية، وأعضاء الاتحاد المصري للرياضة المدرسية ورؤساء الوفود المشاركة.

الجدير بالذكر أن البطولة العربية المدرسية تضمنت مسابقة كرة القدم والسباحة للبنين والبنات والتى شارك فيها 11 منتخبا من إحدى عشرة دولة عربية، وهي (فلسطين، والسعودية، ولبنان، والأردن، والمغرب، والكويت، وسلطنة عمان، والعراق، والجزائر، وليبيا، ومصر)، وذلك في الفترة من 17 إلى 27 نوفمبر الجاري والتي تستضيفها مصر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. أمطار تضرب 7 محافظات وعواصف ترابية

صدمة بالوسط الفني..وفاة الفنان طارق عبد العزيز بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة

مات فجأة| تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان طارق عبد العزيز

6 آلاف جنيه دفعة واحدة.. تغير مفاجئ في أسعار الحديد الآن

مات وهو بيشتغل .. سبب وفاة الفنان طارق عبدالعزيز

قناة مجانية.. موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الكونفدرالية والقنوات الناقلة

معظم الطاقم مصريين.. تفاصيل جديدة بشأن سفينة الشحن الغارقة في اليونان

نجم أهلاوي يصف قرار الزمالك بالاستغناء عن أحمد فتوح بالتاريخي

ترشيحاتنا

أول تعليق من حاكم ولاية فيرمونت الأمريكية علي تعرض 3 فلسطينيين لإطلاق نار

ماذا يحدث لمن يقرأ سورة البقرة 40 يوما؟ 16 أمرا عجيبا سيغير حياتك

خطر قادم من الجنوب.. هل تؤثر ظاهرة النينو على شتاء 2024 بمصر؟

بايدن: عملنا بشكل عاجل على زيادة المساعدات لغزة.. و200 شاحنة تدخل يوميا

انفجار كبير يهز القاعدة الأمريكية حرير في أربيل شمالي العراق

نتنياهو لـ بايدن: سنواصل عملية غزة بكل قوة بعد انتهاء الهدنة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل التومية في المنزل

كنا ميتين من العطش..مفاجأة سارة تخفف من معاناة مجموعة أهالي بغزة.. فيديو

أسماء دولية كبيرة.. تفاصيل 3 صفقات أهلاوية تفاجئ الجمهور لتكوين فريق الأحلام

طيف التوحد لم يمنع صبور من الزواج.. قصة فيديوهات أثارت الجدل لبطل السباحة العالمي

فيديو

موعد الملء الخامس.. آخر تطورات سد النهضة الإثيوبي .. فيديوجراف

رجال الظل يفسدون مخطط إسقاط الهدنة الإنسانية في غزة

عاجل.. أمطار تضرب 7 محافظات وعواصف ترابية

«بطلوا تقولوا أي كلام».. أزمة احتفال صلاح محسن المثير وردود الفعل «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

اﻟﻤﺰﻳﺪ