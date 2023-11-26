كنا ميتين من العطش..مفاجأة سارة تخفف من معاناة مجموعة أهالي بغزة.. فيديو

بين يوم وآخر تبدلت الأحوال في قطاع غزة الفلسطيني، فمن توافر لأساسيات الحياة من الطعام والشراب والكهرباء والغاز وأبنية قائمة ومستشفيات في حال جيدة وأطفال يذهبون لمدارسهم وكبار يمارسون أعمالهم وأمهات ترعى أطفالهن وآخريات تنتظرن موعد ولادهن، غيم الظلام وذهبت كل هذه الأسياسات ومن قبلها ما يزيد عن 50 ألف شهي وشهيد من مختلف لأعمار، 70٪ منهم من النساء والأطفال.

وضمن سلسلة الفيديوهات المأساوية من قطاع غزة الفلسطيني، والتي هدت الهدنة الإنسانية بالرعاية المصرية القطرية الأمريكية منها، ظهرت مقطع فيديو مؤلم يرصد ما أصبح يمثل مفاجأة سارة لمجموعة من الشباب في غزة.

غزة

بين الأنقاض التي نتجت عن القصف الإسرائيلي المكثڤ بدون حدود كان خرطوم مياه بمثابة شريان حياة لمجموعة الشباب الفلسطينين حيث تنعدم موارد المياه أو تكون قليلة جدًا.

وعلق الشاب في مقطع الفيديو المنتشر بينما يصوره آخريين خلف الكاميرا: "كنا ميتين من العطش، وعاوز أقول إنه فيه رزق وفيه خير ، وأخيرا لاقينا ميه، الحمد لله".