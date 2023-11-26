عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كنا ميتين من العطش..مفاجأة سارة تخفف من معاناة مجموعة أهالي بغزة.. فيديو

كنا ميتين من العطش..مفاجأة
كنا ميتين من العطش..مفاجأة سارة تخفف من المعاناة بغزة

بين يوم وآخر تبدلت الأحوال في قطاع غزة الفلسطيني، فمن توافر لأساسيات الحياة من الطعام والشراب والكهرباء والغاز وأبنية قائمة ومستشفيات في حال جيدة وأطفال يذهبون لمدارسهم وكبار يمارسون أعمالهم وأمهات ترعى أطفالهن وآخريات تنتظرن موعد ولادهن، غيم الظلام وذهبت كل هذه الأسياسات ومن قبلها ما يزيد عن 50 ألف شهي وشهيد من مختلف لأعمار، 70٪ منهم من النساء والأطفال.

وضمن سلسلة الفيديوهات المأساوية من قطاع غزة الفلسطيني، والتي هدت الهدنة الإنسانية بالرعاية المصرية القطرية الأمريكية منها، ظهرت مقطع فيديو مؤلم يرصد ما أصبح يمثل مفاجأة سارة لمجموعة من الشباب في غزة.

البيت الأبيض يكشف تفاصيل مباحثات بايدن ونتنياهو بشأن الوضع في غزة

أستاذ علوم سياسية: صمود المقاومة والجهود المصرية سبب إقرار الهدنة في غزة

غزة

بين الأنقاض التي نتجت عن القصف الإسرائيلي المكثڤ بدون حدود كان خرطوم مياه بمثابة شريان حياة لمجموعة الشباب الفلسطينين  حيث تنعدم موارد المياه أو تكون قليلة جدًا.

 

وعلق الشاب في مقطع الفيديو المنتشر بينما يصوره آخريين خلف الكاميرا: "كنا ميتين من العطش، وعاوز أقول إنه فيه رزق وفيه خير ، وأخيرا لاقينا ميه، الحمد لله". 

لمشاهدة مقطع الفيديو اضغط هنا 
 

غزة غزة اليوم المياة فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. أمطار تضرب 7 محافظات وعواصف ترابية

صدمة بالوسط الفني..وفاة الفنان طارق عبد العزيز بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة

مات فجأة| تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان طارق عبد العزيز

مات وهو بيشتغل .. سبب وفاة الفنان طارق عبدالعزيز

6 آلاف جنيه دفعة واحدة.. تغير مفاجئ في أسعار الحديد الآن

قناة مجانية.. موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الكونفدرالية والقنوات الناقلة

معظم الطاقم مصريين.. تفاصيل جديدة بشأن سفينة الشحن الغارقة في اليونان

نجم أهلاوي يصف قرار الزمالك بالاستغناء عن أحمد فتوح بالتاريخي

ترشيحاتنا

أول تعليق من حاكم ولاية فيرمونت الأمريكية علي تعرض 3 فلسطينيين لإطلاق نار

ماذا يحدث لمن يقرأ سورة البقرة 40 يوما؟ 16 أمرا عجيبا سيغير حياتك

خطر قادم من الجنوب.. هل تؤثر ظاهرة النينو على شتاء 2024 بمصر؟

بايدن: عملنا بشكل عاجل على زيادة المساعدات لغزة.. و200 شاحنة تدخل يوميا

انفجار كبير يهز القاعدة الأمريكية حرير في أربيل شمالي العراق

نتنياهو لـ بايدن: سنواصل عملية غزة بكل قوة بعد انتهاء الهدنة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل التومية في المنزل

كنا ميتين من العطش..مفاجأة سارة تخفف من معاناة مجموعة أهالي بغزة.. فيديو

أسماء دولية كبيرة.. تفاصيل 3 صفقات أهلاوية تفاجئ الجمهور لتكوين فريق الأحلام

طيف التوحد لم يمنع صبور من الزواج.. قصة فيديوهات أثارت الجدل لبطل السباحة العالمي

فيديو

موعد الملء الخامس.. آخر تطورات سد النهضة الإثيوبي .. فيديوجراف

رجال الظل يفسدون مخطط إسقاط الهدنة الإنسانية في غزة

عاجل.. أمطار تضرب 7 محافظات وعواصف ترابية

«بطلوا تقولوا أي كلام».. أزمة احتفال صلاح محسن المثير وردود الفعل «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

اﻟﻤﺰﻳﺪ