عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض يكشف تفاصيل مباحثات بايدن ونتنياهو بشأن الوضع في غزة

بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو

قال البيت الأبيض، اليوم الأحد، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ناقشا الوضع في قطاع غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية للسكان الفلسطينيين.

وجاء في البيان أن "الرئيس جو بايدن تحدث اليوم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبحث الوضع في غزة".

وأضاف: “خلال المحادثة، تطرق بايدن ونتنياهو إلى الوقف الحالي للأعمال العدائية في إطار الاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية لتحرير الرهائن، فضلا عن تعزيز الإمدادات الإضافية من المساعدات الإنسانية لسكان غزة”.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أبلغ الرئيس الأمريكي، جو بايدن، استعداده لتمديد الهدنة مقابل الإفراج عن 10 رهائن يوميا.

بايدن: حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان الأمن بين الإسرائيليين والفلسطينيين

رئيس وزراء قطر: الضغط الغرب على إسرائيل لوقف حرب غزة غير كافٍ

وحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، علق نتنياهو على إطلاق سراح الدفعة الثالثة من الرهائن، قائلا: "لقد أعدنا الليلة مجموعة أخرى من المختطفين.. أطفال ونساء، ونحن متأثرون في أعماق قلوبنا، الأمة بأكملها، عندما شاهدوا لم شمل العائلات”.

وأضاف نتنياهو: لقد تحدثت مع الرئيس بايدن.. وقلت له إننا سنستأنف الحرب بكل قوة على غزة بعد انتهاء الهدنة لتحقيق أهدافنا: القضاء على حماس، وضمان عدم عودة غزة إلى ما كانت عليه، وبالطبع إطلاق سراح جميع المختطفين لدينا، أنا مقتنع بأننا سننجح في هذه المهمة، لأنه ليس لدينا خيار آخر”.

البيت الأبيض نتنياهو بايدن الرئيس الأمريكي غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. أمطار تضرب 7 محافظات وعواصف ترابية

صدمة بالوسط الفني..وفاة الفنان طارق عبد العزيز بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة

مات فجأة| تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان طارق عبد العزيز

مات وهو بيشتغل .. سبب وفاة الفنان طارق عبدالعزيز

6 آلاف جنيه دفعة واحدة.. تغير مفاجئ في أسعار الحديد الآن

قناة مجانية.. موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الكونفدرالية والقنوات الناقلة

معظم الطاقم مصريين.. تفاصيل جديدة بشأن سفينة الشحن الغارقة في اليونان

نجم أهلاوي يصف قرار الزمالك بالاستغناء عن أحمد فتوح بالتاريخي

موضوعات متعلقة

بايدن: حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان الأمن بين الإسرائيليين والفلسطينيين

اجتماع عاجل لمجلس الحرب الإسرائيلي بشأن تمديد الهدنة في غزة

ضربة قوية لـ زيلينسكي .. الغرب يستعد للتخلي عن أوكرانيا

التوتر يتصاعد.. مطالب باستقالة القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية من منصبه

أردوغان: تركيا وإيران تبذلان جهوداً من أجل وقف إطلاق النار الدائم في غزة

أسوأ السيناريوهات .. زيلينسكي في حالة هستيرية بسبب هولندا

وصول الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين إلى رام الله

تحذير خطير من اندلاع حرب جديدة في أوروبا بسبب زيلينسكي

ترشيحاتنا

السفير الإسرائيلي بأمريكا: تمديد الهدنة مشروط بإفراج حماس عن رهائن جدد

حط فلوسك تطلع لك سبيكة دهب.. وزير التموين يكشف تفاصيل ATM الذهب

أول تعليق من حاكم ولاية فيرمونت الأمريكية علي تعرض 3 فلسطينيين لإطلاق نار

ماذا يحدث لمن يقرأ سورة البقرة 40 يوما؟ 16 أمرا عجيبا سيغير حياتك

خطر قادم من الجنوب.. هل تؤثر ظاهرة النينو على شتاء 2024 بمصر؟

بايدن: عملنا بشكل عاجل على زيادة المساعدات لغزة.. و200 شاحنة تدخل يوميا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل التومية في المنزل

كنا ميتين من العطش..مفاجأة سارة تخفف من معاناة مجموعة أهالي بغزة.. فيديو

أسماء دولية كبيرة.. تفاصيل 3 صفقات أهلاوية تفاجئ الجمهور لتكوين فريق الأحلام

طيف التوحد لم يمنع صبور من الزواج.. قصة فيديوهات أثارت الجدل لبطل السباحة العالمي

فيديو

موعد الملء الخامس.. آخر تطورات سد النهضة الإثيوبي .. فيديوجراف

رجال الظل يفسدون مخطط إسقاط الهدنة الإنسانية في غزة

عاجل.. أمطار تضرب 7 محافظات وعواصف ترابية

«بطلوا تقولوا أي كلام».. أزمة احتفال صلاح محسن المثير وردود الفعل «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

اﻟﻤﺰﻳﺪ