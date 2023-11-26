البيت الأبيض يكشف تفاصيل مباحثات بايدن ونتنياهو بشأن الوضع في غزة

قال البيت الأبيض، اليوم الأحد، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ناقشا الوضع في قطاع غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية للسكان الفلسطينيين.

وجاء في البيان أن "الرئيس جو بايدن تحدث اليوم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبحث الوضع في غزة".

وأضاف: “خلال المحادثة، تطرق بايدن ونتنياهو إلى الوقف الحالي للأعمال العدائية في إطار الاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية لتحرير الرهائن، فضلا عن تعزيز الإمدادات الإضافية من المساعدات الإنسانية لسكان غزة”.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أبلغ الرئيس الأمريكي، جو بايدن، استعداده لتمديد الهدنة مقابل الإفراج عن 10 رهائن يوميا.

وحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، علق نتنياهو على إطلاق سراح الدفعة الثالثة من الرهائن، قائلا: "لقد أعدنا الليلة مجموعة أخرى من المختطفين.. أطفال ونساء، ونحن متأثرون في أعماق قلوبنا، الأمة بأكملها، عندما شاهدوا لم شمل العائلات”.

وأضاف نتنياهو: لقد تحدثت مع الرئيس بايدن.. وقلت له إننا سنستأنف الحرب بكل قوة على غزة بعد انتهاء الهدنة لتحقيق أهدافنا: القضاء على حماس، وضمان عدم عودة غزة إلى ما كانت عليه، وبالطبع إطلاق سراح جميع المختطفين لدينا، أنا مقتنع بأننا سننجح في هذه المهمة، لأنه ليس لدينا خيار آخر”.