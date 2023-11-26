عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن: حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان الأمن بين الإسرائيليين والفلسطينيين

جو بايدن
جو بايدن

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأحد، إن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان الأمن على المدى الطويل لكل من الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وكتب بايدن، عبر منصة “إكس”، بعد اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه “يجب التأكد من أن الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء يمكنهم العيش في تدابير متساوية من الحرية والكرامة”.

وأضاف: “لن نتخلى عن العمل نحو هذا الهدف”.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن رئيس الوزارء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أبلغ الرئيس الأمريكي، جو بايدن، استعداده لتمديد الهدنة مقابل الإفراج عن 10 رهائن يوميا.

وحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، علق نتنياهو على إطلاق سراح الدفعة الثالثة من الرهائن، قائلا: "لقد أعدنا الليلة مجموعة أخرى من المختطفين.. أطفال ونساء، ونحن متأثرون في أعماق قلوبنا، الأمة بأكملها، عندما شاهدوا لم شمل العائلات”.

رئيس وزراء قطر: الضغط الغرب على إسرائيل لوقف حرب غزة غير كافٍ

نتنياهو لـ بايدن: مستعدون لتمديد الهدنة مقابل الإفراج عن 10 رهائن يوميا

وأضاف نتنياهو: لقد تحدثت مع الرئيس بايدن.. وقلت له إننا سنستأنف الحرب بكل قوة على غزة بعد انتهاء الهدنة لتحقيق أهدافنا: القضاء على حماس، وضمان عدم عودة غزة إلى ما كانت عليه، وبالطبع إطلاق سراح جميع المختطفين لدينا. أنا مقتنع بأننا سننجح في هذه المهمة، لأنه ليس لدينا خيار آخر”.

بايدن الرئيس الأمريكي نتنياهو فلسطين إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة بالوسط الفني..وفاة الفنان طارق عبد العزيز بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة

مات فجأة| تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان طارق عبد العزيز

عاجل.. أمطار تضرب 7 محافظات وعواصف ترابية

مات وهو بيشتغل .. سبب وفاة الفنان طارق عبدالعزيز

6 آلاف جنيه دفعة واحدة.. تغير مفاجئ في أسعار الحديد الآن

نجم أهلاوي يصف قرار الزمالك بالاستغناء عن أحمد فتوح بالتاريخي

رد سبورتنج لشبونة على جدولة مستحقاته لدى الزمالك

قناة مجانية.. موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الكونفدرالية والقنوات الناقلة

موضوعات متعلقة

اجتماع عاجل لمجلس الحرب الإسرائيلي بشأن تمديد الهدنة في غزة

ضربة قوية لـ زيلينسكي .. الغرب يستعد للتخلي عن أوكرانيا

التوتر يتصاعد.. مطالب باستقالة القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية من منصبه

أردوغان: تركيا وإيران تبذلان جهوداً من أجل وقف إطلاق النار الدائم في غزة

أسوأ السيناريوهات .. زيلينسكي في حالة هستيرية بسبب هولندا

وصول الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين إلى رام الله

تحذير خطير من اندلاع حرب جديدة في أوروبا بسبب زيلينسكي

حماس تعلن عن موقفها من جهود تمديد الهدنة في عزة

ترشيحاتنا

الجالية المصرية بأوكرانيا: سيارات خاصة وقطارات لنقل الناخبين لمقار التصويت بالاستحقاق الرئاسي

كتائب القسام تنشر فيديو تسليم الدفعة الثالثة من الرهائن الإسرائيليين| شاهد

لقاءات متعددة لحملة السيسي مع ممثلي قطاعات المجتمع.. فيديو

سمير فرج: نجاح المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر كشف ضعف المخابرات الإسرائيلية

أستاذ علوم سياسية: صمود المقاومة والجهود المصرية سبب إقرار الهدنة في غزة

خريطة سقوط الأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الاثنين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طيف التوحد لم يمنع صبور من الزواج.. قصة فيديوهات أثارت الجدل لبطل السباحة العالمي

كتف وكتف.. شاهيناز تثير الجدل بإطلالة غريبة

تأهيل رضا سليم ومحاضرة فنية.. كواليس مران الأهلي بعد الفوز على ميدياما

طريقة عمل صوص الكراميل في المنزل

فيديو

موعد الملء الخامس.. آخر تطورات سد النهضة الإثيوبي .. فيديوجراف

رجال الظل يفسدون مخطط إسقاط الهدنة الإنسانية في غزة

عاجل.. أمطار تضرب 7 محافظات وعواصف ترابية

«بطلوا تقولوا أي كلام».. أزمة احتفال صلاح محسن المثير وردود الفعل «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

اﻟﻤﺰﻳﺪ