بايدن: حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان الأمن بين الإسرائيليين والفلسطينيين

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأحد، إن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان الأمن على المدى الطويل لكل من الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وكتب بايدن، عبر منصة “إكس”، بعد اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه “يجب التأكد من أن الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء يمكنهم العيش في تدابير متساوية من الحرية والكرامة”.

وأضاف: “لن نتخلى عن العمل نحو هذا الهدف”.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن رئيس الوزارء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أبلغ الرئيس الأمريكي، جو بايدن، استعداده لتمديد الهدنة مقابل الإفراج عن 10 رهائن يوميا.

وحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، علق نتنياهو على إطلاق سراح الدفعة الثالثة من الرهائن، قائلا: "لقد أعدنا الليلة مجموعة أخرى من المختطفين.. أطفال ونساء، ونحن متأثرون في أعماق قلوبنا، الأمة بأكملها، عندما شاهدوا لم شمل العائلات”.

وأضاف نتنياهو: لقد تحدثت مع الرئيس بايدن.. وقلت له إننا سنستأنف الحرب بكل قوة على غزة بعد انتهاء الهدنة لتحقيق أهدافنا: القضاء على حماس، وضمان عدم عودة غزة إلى ما كانت عليه، وبالطبع إطلاق سراح جميع المختطفين لدينا. أنا مقتنع بأننا سننجح في هذه المهمة، لأنه ليس لدينا خيار آخر”.