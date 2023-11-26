نتنياهو لـ بايدن: مستعدون لتمديد الهدنة مقابل الإفراج عن 10 رهائن يوميا

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن رئيس الوزارء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أبلغ الرئيس الأمريكي، جو بايدن، استعداده لتمديد الهدنة مقابل الإفراج عن 10 رهائن يوميا.

وحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، علق نتنياهو على إطلاق سراح الدفعة الثالثة من الرهائن، قائلا: "لقد أعدنا الليلة مجموعة أخرى من المختطفين.. أطفال ونساء، ونحن متأثرون في أعماق قلوبنا، عند مشاهدة لم شمل العائلات”.

وأضاف نتنياهو: لقد تحدثت مع الرئيس بايدن.. وقلت له إننا سنستأنف الحرب بكل قوة على غزة بعد انتهاء الهدنة لتحقيق أهدافنا وهي القضاء على حماس، وضمان عدم عودة غزة إلى ما كانت عليه، وبالطبع إطلاق سراح جميع المختطفين.. أنا مقتنع بأننا سننجح في هذه المهمة، لأنه ليس لدينا خيار آخر”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال نتنياهو، إن إسرائيل لديها القوة والإصرار على تحقيق كل أهداف الحرب.

وحسب وسائل إعلام عبرية، قال نتنياهو: "نحن نبذل قصارى جهدنا لإعادة المختطفين لدينا، وفي النهاية سنعيدهم جميعاً. مستمرون حتى النهاية - حتى النصر. لن يوقفنا شيء، ونحن على قناعة بأن لدينا القوة، الإرادة، والإصرار على تحقيق كل أهداف الحرب، وسنفعل ذلك".

جاءت تصريحات نتنياهو خلال قيامه بجولة في قطاع غزة اليوم، وحصل على المراجعات الأمنية، وتحدث مع القادة والمقاتلين، كما زار أحد الأنفاق التي تم اكتشافها.