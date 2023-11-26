قطر تعلن استعداد إسرائيل لتمديد الهدنة مع حماس بشرط| تفاصيل

كشف الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء القطري، اليوم الأحد، للفاينانشال تايمز، عن تفاصيل بشأن وضع الرهائن والهدنة المستمرة بين إسرائيل وحركة حماس.

ووفقاً للشيخ محمد، فقد زودت إسرائيل قطر بقائمة تضم أكثر من 90 امرأة وطفلاً تم أسرهم خلال هجوم حماس في 7 أكتوبر.

تشمل الهدنة إطلاق سراح الرهائن، وزيادة توصيل المساعدات إلى غزة، وإطلاق سراح السجناء الفلسطينيين من قبل إسرائيل. وقال الشيخ محمد إن إسرائيل مستعدة لتمديد الهدنة المؤقتة إذا كان هناك دليل على أن حماس لديها المزيد من النساء والأطفال لإطلاق سراحهم.

توجد تناقضات بين إسرائيل وحماس فيما يتعلق بعدد الرهائن. وعندما تم التوصل إلى الاتفاق، قالت حماس أنها تستطيع تأمين إطلاق سراح 50 امرأة وطفلا، وهو العدد المتفق عليه في الهدنة. وأشار الشيخ محمد إلى أن إسرائيل ستدرس التمديد إذا كان هناك دليل على الإفراجات الإضافية.

كشف الشيخ محمد أيضًا أن حماس نفت احتجاز مدنيين، وأرجعت احتجاز الرهائن إلى جماعات مسلحة أخرى وفلسطينيين. وتنسق حركة حماس بشأن إطلاق سراح الرهائن مع حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، وهي فصيل مسلح آخر في غزة.

أعرب الشيخ محمد عن التزام دولة قطر بتسهيل المفاوضات والتنسيق مع كافة الأطراف المعنية، مشددا على ضرورة إحراز تقدم لمعالجة المخاوف والتوصل في نهاية المطاف إلى وقف الصراع.