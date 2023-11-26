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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لن نتوقف .. تصريحات استفزازية من نتنياهو بشأن عودة الرهائن الإسرائيليين

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن إسرائيل لديها القوة والإصرار على تحقيق كل أهداف الحرب.

وحسب وسائل إعلام عبرية، قال نتنياهو: "نحن نبذل قصارى جهدنا لإعادة المختطفين لدينا، وفي النهاية سنعيدهم جميعاً. مستمرون حتى النهاية - حتى النصر. لن يوقفنا شيء، ونحن على قناعة بأن لدينا القوة، الإرادة، والإصرار على تحقيق كل أهداف الحرب، وسنفعل ذلك".

جاءت تصريحات  نتنياهو خلال قيامه بجولة في قطاع غزة اليوم، وحصل على المراجعات الأمنية، وتحدث مع القادة والمقاتلين، كما زار أحد الأنفاق التي تم اكتشافها.

 أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، نقلا عن مصدر إسرائيلي، بأن الرهائن الـ13، المتوقع إطلاق سراحهم من قبل حماس اليوم، ومن بينهم تسعة أطفال، يجري نقلهم إلى الصليب الأحمر في قطاع غزة.

كما أفادت “يديعوت أحرونوت”، نقلا عن مصدر إسرائيلي، بأن الدفعة الثالثة من إطلاق سراح الرهائن، من المتوقع أن تتم قريبا.

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وحسب الصحيفة العبرية، قال المصدر الإسرائيلي، إن "الأمور تتقدم اليوم بشكل أكثر سلاسة".

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، علقت على التقارير التي تفيد بتأخر تسليم الدفعة الثالثة من صفقة الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل.

إسرائيل الاحتلال الاسرائيلي نتنياهو

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