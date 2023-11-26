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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئول عسكري إسرائيلي يزعم: أضرار كبيرة لحقت بقوات حماس

صدى البلد

أفاد مسئول عسكري إسرائيلي رفيع المستوى أن قوات الاحتلال الإسرائيلية ألحقت أضرارًا جسيمة بالقوة المقاتلة لحماس، خاصة في المناطق الشمالية.

 وبحسب المسؤول، تضم قوة حماس 24 كتيبة، تشمل كل منها 1000 مقاتل.

وقال المسئول، وفقا لما نشرته “الجارديان” البريطانية: "في بعض الكتائب، قمنا بتصفية المئات من حماس ومعظم قادة الكتائب"، مضيفا: “ويعتبر تأثير هذه العمليات كبيرا، ليس فقط في تعطيل القدرات القتالية المباشرة لحماس؛ بل أيضا في إعاقة قدرتها على إعادة بناء قوتها العسكرية بعد الحرب”.

فما لم يقدم المسؤول أي إحصائيات دقيقة للمسلحين الذين زعم قتلهم، إلا أنه أشار إلى أن العدد يقع في حدود عدة آلاف، موضحًا أنه ليس 10000 أو 1000 بل في مكان ما بين الاثنين.

مسؤول عسكري إسرائيلي قوات الإحتلال الاسرائيلية حماس

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