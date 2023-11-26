نقل 13 رهينة لدى حماس بينهم 9 أطفال للصليب الأحمر بغزة

يديعوت أحرونوت:

أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، اليوم الأحد، نقلا عن مصدر إسرائيلي، بأن الرهائن الـ13، المتوقع إطلاق سراحهم من قبل حماس اليوم، ومن بينهم تسعة أطفال، يجري نقلهم إلى الصليب الأحمر في قطاع غزة.

ومنذ قليل، أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، نقلا عن مصدر إسرائيلي، بأن الدفعة الثالثة من إطلاق سراح الرهائن، من المتوقع أن تتم قريبا.

وحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت”، قال المصدر الإسرائيلي، إن "الأمور تتقدم اليوم بشكل أكثر سلاسة".

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، علقت على التقارير التي تفيد بتأخر تسليم الدفعة الثالثة من صفقة الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل.

وأصدرت اللجنة بيانا، نفت فيه وجود تأخير في الدفعة الثالثة للإفراج عن الأسرى.

وقالت اللجنة، إنه لن يكون هناك تأجيل في الدفعة الثالثة، مؤكدة أن الجدول يسير وفق ما تم إعداده.