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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استطلاع للرأي: نصف اليهود البريطانيين يفكرون في مغادرة المملكة المتحدة

صدى البلد

كشفت دراسة استقصائية حديثة أجرتها الحملة ضد معاداة السامية عن اتجاهات مثيرة للقلق بين اليهود البريطانيين، مما يشير إلى أن ما يقرب من نصف المجتمع يفكر في مغادرة المملكة المتحدة بسبب زيادة حوادث معاداة السامية منذ هجمات حماس في 7 أكتوبر.

تشمل النتائج الرئيسية للمسح ما يلي؛ التفكير في المغادرة: فكر ما يقرب من 50% من اليهود البريطانيين في مغادرة المملكة المتحدة بسبب تصاعد معاداة السامية في أعقاب هجمات 7 أكتوبر.

وفقا لسكاي نيوز البريطانية، أعرب 69% من المستطلعين عن أنهم أقل عرضة في الوقت الحالي لإظهار علامات واضحة على يهوديتهم.

أضاف أكثر من 60% من اليهود البريطانيين أنهم إما تعرضوا شخصيًا أو شهدوا حادثة معادية للسامية منذ 7 أكتوبر، أو يعرفون شخصًا شهد ذلك.

يعتقد 16% فقط أن الشرطة تتعامل مع جرائم الكراهية المعادية للسامية على قدم المساواة مع الأشكال الأخرى من جرائم الكراهية، ويؤكد الثلثان أنه يتم تطبيق معايير مزدوجة.

أشار 90% من المشاركين إلى أنهم سيتجنبون السفر إلى وسط المدينة في حالة تنظيم مظاهرة كبيرة مناهضة لإسرائيل.

جمع الاستطلاع، الذي أجري في الفترة من 12 إلى 17 نوفمبر، 3744 استجابة. وعلقت الحملة ضد معاداة السامية على النتائج قائلة إن "المراكز الحضرية أصبحت مناطق محظورة على اليهود". 

ردًا على المخاوف المتصاعدة، نظمت المنظمة مسيرة ضد معاداة السامية في وسط لندن، اجتذبت عشرات الآلاف من الحضور. ويؤكد الاستطلاع على الحاجة الملحة لمعالجة معاداة السامية وضمان سلامة ورفاهية المجتمع اليهودي البريطاني.

السامية معاداة السامية اليهود البريطانيين هجمات حماس

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