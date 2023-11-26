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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الاتصالات الأسبق: كل خطاب تكليف للوزراء بـ2014 كانت خاصة لبناء الدولة

قال المهندس ياسر
قال المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات الأسبق

قال المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات الأسبق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الوزراء في 2014 بأننا في مرحلة بناء، وكل وزير في وزارته يكون لديه خطة واضحة، ويتحمل الملف الخاص به، وكل خطاب تكليف لكل وزير كان به تكليفات خاصة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج "الشاهد" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات هي العمود الفقري لبناء الدولة الحديثة التي تبنى على التكنولوجيا.

الهيئة القومية للاتصالات

ولفت إلى أنه شارك في إعادة تطوير الهيئة القومية للاتصالات وتحوليها إلى "وي"، وتطوير هيئة البريد المصرية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وهي إحدى أهم الهيئات في الدولة لأنها المسؤولة عن تصدير تكنولوجيا المعلومات المصرية للخارج.

https://fb.watch/oztniTz6ND/?mibextid=RtaFA8

اتصالات الاتصالات الاتصالات وتقنية المعلومات الإعلامي الدكتور محمد الباز الدكتور محمد الباز التكنولوجيا البريد المصري

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