وزير الاتصالات الأسبق: كل خطاب تكليف للوزراء بـ2014 كانت خاصة لبناء الدولة

قال المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات الأسبق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الوزراء في 2014 بأننا في مرحلة بناء، وكل وزير في وزارته يكون لديه خطة واضحة، ويتحمل الملف الخاص به، وكل خطاب تكليف لكل وزير كان به تكليفات خاصة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج "الشاهد" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات هي العمود الفقري لبناء الدولة الحديثة التي تبنى على التكنولوجيا.

الهيئة القومية للاتصالات

ولفت إلى أنه شارك في إعادة تطوير الهيئة القومية للاتصالات وتحوليها إلى "وي"، وتطوير هيئة البريد المصرية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وهي إحدى أهم الهيئات في الدولة لأنها المسؤولة عن تصدير تكنولوجيا المعلومات المصرية للخارج.

https://fb.watch/oztniTz6ND/?mibextid=RtaFA8