ختام فعاليات قصور الثقافة بمبادرة "أنت الحياة" بوادي خريط بأسوان

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، الفعاليات الثقافية والفنية التى استمرت لمدة ثلاثة أيام بقرى وادي خريط بمحافظة أسوان، ضمن مبادرة "أنت الحياة" بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة.

تضمن اليوم الثاني محاضرة بعنوان "دور المرأة في التنمية المستدامة" ألقتها د. رحاب متولي أستاذ التخطيط الاجتماعي بالمعهد العالي للخدمة، أشارت خلالها إلى أن إسهام المرأة فى عملية التنمية يبدأ بدورها في التنشئة وفي الاقتصاد المنزلي بترشيد الاستهلاك وعدم الإسراف وفي ايجاد البدائل في وقت الكوارث والأزمات، وأن خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ تسلم بأن المرأة تؤدى دورا مهما لأنها عامل من عوامل التنمية، لذا يجب أن تتمتع بكامل الحقوق والفرص الواجبة، والحصول على فرص التعليم الجيد، وأن تحقيق خطة التنمية المستدامة تتطلب الإدماج الكامل للمرأة فى الاقتصاد بكافة الوسائل منها المشاركة الفعالة والفرص المتساوية لتتولى القيادة على جميع مستويات صنع القرار فى الحياة السياسية والاقتصادية، والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وفي اليوم الثالث قدم لقاء عن "دور المرأة في المجتمع المعاصر" تناول ضرورة منح المرأة المزيد من الحقوق والحريات وأن تعمل بجميع المجالات، ومنحها حرية التعبير عن رأيها، كونها تواجه الكثير من التحديات مثل العادات والتقاليد الموروثة.

إلى جانب ذلك نفذت ورشة رسم حر ورسم على الوجه للمدربات منى أحمد يونس وولاء حسين، وأميرة القاضي، وفقرة اكتشاف مواهب للأطفال، ومعرض كتاب لإصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، كما قدم عرض فقرات مسرح عرائس للفنان موسى محمد "أسد، أرنوب"، وعرض لفرقة توشكى للفنون التلقائية بقيادة محمد شريف قدمت به التابلوهات النوبية الشهيرة منها "الغزل النوبي، أسمر شيرتو، الأراجيد".

نظمت الفعاليات من خلال فرع ثقافة أسوان برئاسة يوسف محمود، وبإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، بالتعاون مع الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، واستهدفت الفعاليات جميع الفئات العمرية من الأطفال والشباب والمرأة.