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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اتحاد الصناعات: شق الثعبان ستتحول لمنطقة عالمية.. ونهدف لزيادة صادراتها لمليار دولار

صدى البلد

قال السيد البدوي أباظة، رئيس شعبة الرخام والجرانيت باتحاد الصناعات المصرية، إن تطوير منطقة "شق الثعبان" يهدف بأن تصل لمنطقة عالمية كاملة الخدمات بها، وتحقيق الراحلة للمستثمر فيما يخص صدور المستندات ورخص التشغيل والسجل الصناعي وتقنين أوضاعه، والرفع عن كاهل المستثمرين الأعباء كلها، وجعلهم يركزون في زيادة الاستثمارات والإنتاج والتصدير.

وأضاف "أباظة"، خلال لقاء ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على شاشة قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الهدف الأساسي لتطوير منطقة "شق الثعبان" بوصول حجم الصادرات من 350 مليون دولار سنويا إلى مليار دولار، وهذا الأمل الذي ينادي به الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونستهدف للوصول لأكثر من ذلك.

وأشار إلى تذليل العقبات وخلق مناخ استثماري لُمِس الفترة الماضية في عملية تطوير المنطقة بشكل جدي، فالبنية التحتية للمنطقة اليوم تتغير بالكامل من كهرباء ومياه وصرف صحي ورصف كل الشوارع الرئيسية والفرعية، وربط المنطقة بمحاور جديدة.

رفع كفاءة الطرق

وأوضح أنه من بين هذه المحاور إنشاء شارع بطول 7كيلومترات يربط الدائري الأوسطي بالأوتوستراد لخدمة المنطقة هناك، وذلك لسهولة حركة التجارة، بجانب رفع كفاءة الطرق بالكامل بـ "شق الثعبان".

الرخام الجرانيت شق الثعبان الرئيس عبدالفتاح السيسي دولار البنية التحتية

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