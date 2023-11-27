طارق الدسوقي: لم أقدم طوال حياتي عملا فنيا مبتذلا أو سطحيا

خصص برنامج "واحد من الناس" المذاع على قناة "الحياة" فقرة خاصة مع الفنان طارق الدسوقي، عن حياته الفنية والشخصية.

وقال "طارق الدسوقي" إنه قدم 80 مسلسلا تلفزيونيا و15 فيلما سينمائيا، و16 مسرحية والعديد من الأعمال الإذاعية، ولم يكن فيهم أي عمل سطحي أو مبتذل.

وأضاف: قدمت أعمال تاريخية ودينية، وأنا عاشق لهم وللغة العربية الصحيحة، متابعا: أجد متعة كبيرة في الأعمال التاريخية والدينية، مثل مسلسل الفتح المبين.

واسترسل: مسلسل الفتح المبين من أهم وأقرب الأعمال لقلبي، متابعا: "مسلسل قضاة عظماء حقق مشاهدات عالية جدا على السوشيال ميديا ".