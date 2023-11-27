الفنان طارق الدسوقي يشيد بدور مصر في دعم القضية الفلسطينية

خصص برنامج "واحد من الناس" المذاع على قناة "الحياة" فقرة خاصة مع الفنان طارق الدسوقي، عن حياته الفنية والشخصية.



قال الفنان طارق الدسوقى، إن هناك جريمة ترتكب داخل قطاع غزة وفي حق الأشقاء في فلسطين، مشيرا إلى أن الدور المصرى كان قويا في دعم القضية الفلسطينية خلال الحرب على غزة.



وأكمل: الهلال الأحمر المصري يقوم بدور ومجهود غير طبيعي لتقديم الدعم للأشقاء في القطاع، متابعا:"أعجبنى رد الفعل الشعبى والمقاطعة للكثير من السلع".

وأضاف أن المقاطعة كانت مؤثرة بشكل كبير على الغرب وتخسرهم مليارات وتجعلهم يعيدون حساباتهم بشأن أشياء كثيرة.

وتابع:"نتمنى أن هذا الحدث الذي حرك الشعوب سواء المصرية أو العربية ومع انتهاء هذا الحدث الجلل على خير، ألا تنتهى هذه العزيمة ويظل هذا الشعور الوطنى موجود ويظل المساندة والدعم للقضية الفلسطينية موجودة".

وشدد على أن مصر قدمت شهداء كثر في كثير من الحروب ، دفاعا عن القضية الفلسطينية، ويجب استمرار تشجيع المنتج المحلى والصناعة المصرية، ليصبح منافسا لكل الماركات العالمية.