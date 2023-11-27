عمرو القاضي: تعاقدنا مع مستشار دولي لوضع سياسة تسويق سياحة اليخوت

قال عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة ، أننا تعاقدنا مع مستشار تسويقي دولي متخصص في سياحة اليخوت لوضع سياسة تسويقية والفعاليات والمؤتمرات والمنتديات الخاصة والتجمعات الخاصة بمالكي اليخوت وقائديها.

وأوضح القاضي، أن هيئة تنشيط السياحة أنتجت سلسلة من الافلام التسجيلية و التسويقية للماراين المصرية من أجل ارشاد مالكي وقائدي اليخوت حول العالم نحو سياحة اليخوت في مصر ، مؤكدا جاهزيتة بكافة المواد الترويجية عبر خطة مدروسة ومخطط لها.

سياحة اليخوت

على جانب أخر يشهد القطاع في إطار الجهود التي تبذلها وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي للترويج للمقصد السياحي المصري بالإضافة الي سياحة اليخوت في الأسواق السياحية الواعدة والتي من بينها أسواق أوروبا وأمريكا اللاتينية تحركا جيدا نحو جذب السائحين.

كما شاركت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في ورشة عمل نظمتها مجموعة Anex العالمية، أحد منظمي الرحلات الدوليين العاملين في العديد من الأسواق السياحية، بمدينة شرم الشيخ، لعدد 750 شركة سياحية من دول البلطيق (لاتڤيا - إستونيا- ليتوانيا ) بالإضافة إلى دولتي بولندا وأوكرانيا .

