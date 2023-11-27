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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تمثال شمعي وجوائزه.. متحف رونالدو في الرياض يثير الجدل

رونالدو
رونالدو

افتتح نجم النصر السعودي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، الأحد، متحفه الخاص الذي يحمل اسمه في العاصمة السعودية الرياض، حيث تُعرض مجموعة من ذكريات لأبرز لحظات عاشها والجوائز التي حصل عليها على مدار حياته المهنية.

وتبدأ سعر تذكرة متحف كريستيانو رونالدو في الرياض من 35 ريالاً سعوديا، شامل ضريبة القيمة المضافة، على أن يتم الحجز إلكترونياً.

ويضم المتحف مجموعة من جوائزه الجماعية والفردية من بينها: حذائه الذهبي، والكرة الذهبية، ومجموعة من الكؤوس التي حصل عليها خلال المباريات التي خاضها.

ويوفر المتحف المساحة الخاصة للالتقاء بنجمهم الرياضي، حيث يتواجد في إحدى القاعات تمثالًا شمعيًا صمم على شكل وهو يرتدي قميص نادي النصر.

ونشر رونالدو على منصة إنستجرام مقطع فيديو ترويجي للمتحف، ظهر في إحدى اللقطات يلتقط الصور وهو وشقيقه إلى جانب تمثاله الشمعي، ما أثار موجة من السخرية، إذ رأى البعض أن هنالك اختلاف كبير في الملامح ولا يوجد أي تشابه بينهما.

ويتضمن المتحف أيَضًا قسمًا تعريفيًا لمسيرة نجم نادي النصر السعودي وتاريخه، فضلًا عن تجارب تفاعلية مخصصة للكبار والصغار على حد سواء، من بينها تجربة قفزة رونالدو الشهير لتسديد الكرة بالرأس، وشباكًا مزودة بحساسات لحساب قوة رمية الزائر، والتقاط صور تذكارية مع نجم كرة القدم من خلال شاشة مستوحاة من تقنية الذكاء الاصطناعي.

كريستيانو رونالدو النصر السعودي السعودية الرياض رونالدو الكرة الذهبية

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